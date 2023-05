Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Le gestionnaire d’actifs montréalais Letko Brosseau vient d’abaisser sa participation dans 5N Plus sous la barre des 10 %.

L’investisseur institutionnel a vendu 122 075 actions du producteur montréalais de semiconducteurs durant la séance du 21 avril, indique un document venant d’être déposé auprès des autorités boursières.

Cette transaction fait en sorte que Letko Brosseau a commencé le mois de mai avec une participation tout juste inférieure à 10 % dans l’entreprise spécialiste des matériaux technologiques. Letko Brosseau n’est ainsi plus tenu de déclarer ses transactions sur le titre de 5N Plus, à moins que sa participation ne repasse au-dessus du seuil des 10 %.

Un premier analyste recommande à nouveau l’action de Power Corporation. Graham Ryding, de la TD, suggère depuis mercredi d’acheter le titre du conglomérat financier montréalais. Les huit autres analystes qui suivent officiellement Power refusent toujours de proposer l’achat. L’expert de la TD juge que l’évaluation de Power est redevenue suffisamment attrayante pour justifier un achat après le repli observé à la publication de la performance de début d’exercice. Il soutient que Power détient amplement de liquidités pour racheter des actions à des fins d’annulation et s’attend à ce que la direction agisse en ce sens, compte tenu de l’écart qui s’est creusé entre l’évaluation en Bourse et la valeur nette des actifs du conglomérat. « Power possède des attributs défensifs qui devraient soutenir l’évaluation dans un marché volatil. » Son collègue Phil Hardie, de la Scotia, souligne de son côté que la patience des investisseurs est récompensée par un rendement du dividende qui frôle 6 %.

La Banque Nationale a perdu cette semaine la faveur de la firme Keefe, Bruyette & Woods. La décision de l’analyste Mike Rizvanovic de retirer sa recommandation d’achat arrive alors que les banques canadiennes s’apprêtent à présenter leurs plus récentes performances trimestrielles. Cet expert estime que l’évaluation actuelle de l’action de la banque limite son potentiel relatif à la hausse et juge moins favorable la croissance des bénéfices par rapport à celle des autres grandes banques en raison notamment de l’intensification de la concurrence au Québec et de la forte exposition des profits de l’institution bancaire québécoise aux marchés des capitaux. Ils ne sont maintenant plus que 7 analystes sur 13 à proposer l’achat de l’action de la Banque Nationale.

Alors que des observateurs estiment qu’Héroux-Devtek représente une cible d’acquisition, deux entreprises du secteur aéronautique ont annoncé une transaction cette semaine pouvant laisser croire que l’action du fournisseur de trains d’atterrissage de Longueuil est sous-évaluée par les investisseurs. C’est du moins l’avis de Benoit Poirier, chez Valeurs mobilières Desjardins. Après avoir pris connaissance du prix offert par Heico pour acheter Wencor, il a souligné que le rachat par la direction d’Héroux-Devtek de 4,3 millions d’actions à des fins d’annulation depuis le début de l’année confirme son opinion. « Une entreprise de cette qualité ne restera pas bon marché longtemps », dit-il en parlant d’Héroux-Devtek. Le titre de l’entreprise a par la suite gagné 6 %, jeudi, après le dévoilement de résultats de fin d’exercice épatants.

Un membre de la direction de BCE vient de vendre pour un quart de million de dollars d’actions du géant montréalais des télécommunications. Glen LeBlanc, vice-président exécutif, chef des affaires financières et vice-président principal de la région atlantique, a vendu un bloc de 3800 actions le 8 mai.

Un haut dirigeant de Boralex vient d’acheter un bloc d’actions du producteur québécois d’énergie renouvelable. Nicolas Wolff, vice-président et directeur général de Boralex Europe, a acheté 1000 actions le 11 mai.

La Bourse de Toronto restera fermée lundi pour marquer le jour férié de la fête de la Reine (Journée nationale des patriotes au Québec).