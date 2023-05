PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le fournisseur de solutions de commerce électronique Shopify redevient intéressant aux yeux de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Richard Dufour La Presse

Après avoir significativement abaissé son investissement dans l’entreprise d’Ottawa l’an passé, le plus important investisseur institutionnel au Québec vient discrètement de racheter d’importants blocs d’actions de Shopify.

La Caisse a acheté pour plusieurs dizaines de millions de dollars d’actions de Shopify au cours des trois premiers mois de l’année. Un total de 619 000 actions de Shopify ont été ajoutées en portefeuille au premier trimestre, selon ce qu’indique un document déposé dans les derniers jours auprès de la Securities and Exchange Commission.

Il s’agit d’une bonification de 90 % de ce placement par rapport à ce qu’il représentait pour commencer l’année. Les actions de Shopify ont aujourd’hui une valeur approximative de 106 millions de dollars dans le portefeuille de la Caisse.

Après avoir fait de Shopify l’un de ses plus gros investissements boursiers durant la pandémie, la Caisse avait presque entièrement liquidé ses actions de Shopify l’année dernière.

Appelée à commenter sa décision de racheter à nouveau des actions de Shopify, la direction de la Caisse affirme qu’il s’agit principalement « d’ajustements » de portefeuilles.

« Les marchés ont été très volatils au cours des 12 derniers mois, notamment pour l’univers techno/croissance, et nous avons profité de certaines opportunités, dont Shopify », indique la porte-parole Kate Monfette.

La Caisse avait acheté ses premières actions de Shopify à la fin de l’année 2020. Des achats massifs d’actions et l’appréciation du titre en Bourse ont par la suite rapidement fait grimper la valeur de ce placement à plus de 700 millions en 2021.

La valeur de Shopify s’était à ce point appréciée il y a deux ans qu’à un certain moment en 2021, cette entreprise possédait la plus importante valeur boursière au pays, à quelque 200 milliards.

Le titre de Shopify a depuis ce temps piqué du nez et l’entreprise vaut aujourd’hui une centaine de milliards en Bourse après avoir triplé de valeur depuis son creux atteint en octobre dernier.

La chute du titre avait suivi une baisse généralisée des valeurs technologiques.

Au début de l’été dernier, les actions de Shopify détenues par la Caisse ne valaient plus qu’une vingtaine de millions.

La direction de Shopify a annoncé au début de mai qu’elle réduirait son effectif d’un peu plus de 20 %. L’entreprise avait déjà licencié 10 % de ses employés l’été dernier (l’équivalent d’environ 1000 personnes) en expliquant avoir incorrectement anticipé la croissance du commerce en ligne.

L’action de Shopify a explosé il y a deux semaines en réaction à la présentation de la performance financière de début d’exercice. La croissance des revenus, entre autres choses, semble avoir impressionné. L’entreprise en avait profité pour indiquer qu’elle avait trouvé un acheteur pour ses activités de logistique.

Les annonces du début de mai reflètent une plus grande discipline dans l’allocation du capital, alors que l’on s’inquiétait de plus en plus d’une approche de croissance à tout prix, commente l’analyste Richard Tse, de la Financière Banque Nationale, dans un récent rapport de recherche.

Sur une cinquantaine d’analystes qui suivent Shopify, ils sont une vingtaine à recommander d’acheter le titre.

Les produits et services de Shopify permettent notamment à ses utilisateurs de créer et de gérer une boutique en ligne. Les actions de l’entreprise sont inscrites en Bourse depuis huit ans.

Les transactions significatives

Les grands investisseurs institutionnels québécois ont multiplié les transactions durant les trois premiers mois de l’année afin de se positionner pour le printemps. Voici quelques gestes significatifs.

Caisse de dépôt PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Après avoir significativement abaissé son investissement dans Spotify l’an passé, la Caisse de dépôt et placement du Québec vient discrètement de racheter d’importants blocs d’actions de Shopify. Chef des marchés liquides : Vincent Delisle

Siège social : Montréal

Fait saillant : Bonification de la participation dans Shopify

Autres gestes significatifs au premier trimestre de 2023

Vente de 4,5 millions d’actions de Redevances Osisko

Vente de 5,5 millions d’actions d’AT & T

Vente de 3,9 millions d’actions de Bank of America La Caisse a ajouté plusieurs nouveaux titres en portefeuille au cours du premier trimestre. La plus importante caisse de retraite au Québec a notamment acheté 1,3 million d’actions de Teck Resources, 1,1 million d’actions du spécialiste de la gestion des déchets GFL Environmental, et près de 1 million d’actions de l’encanteur Ritchie Bros. Après avoir abaissé son investissement dans AT & T de 21 % à la fin de la dernière année à la suite de la vente de 6,2 millions d’actions, la Caisse a vendu un bloc de 5,5 millions d’actions de ce géant américain des télécoms en début d’année.

Investissements PSP PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (PSP) a bonifié de près de 600 % son investissement dans la Banque Scotia. Chef des placements : Eduard van Gelderen

Siège social : Ottawa (bureau principal à Montréal)

Fait saillant : Bonification significative du placement dans la Scotia

Autres gestes significatifs au premier trimestre de 2023

Achat de 2,8 millions d’actions de Manuvie

Achat de 1,1 million d’actions d’Uber

Vente de 1 million d’actions de Barrick Gold L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (PSP) – l’un des grands gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au pays – a bonifié de près de 600 % son investissement dans la Banque Scotia au cours des trois premiers mois de l’année avec l’achat net de 1,7 million d’actions de l’institution financière. Un bloc de 1,5 million d’actions de la CIBC a aussi été ajouté en portefeuille alors que PSP a abaissé de 16 % sa participation dans la TD (vente de 725 544 actions).

Fiera Capital PHOTO DADO RUVIC, ARCHIVES REUTERS Fiera Capital a réduit la taille de son placement dans Alphabet (Google). Chef des placements, marchés publics : Jean Michel

Siège social : Montréal

Fait saillant : Réduction de la taille du placement dans Alphabet

Autres gestes significatifs au premier trimestre de 2023

Vente de 1,1 million d’actions d’Enerplus

Vente de 2,4 millions d’actions d’Exelixis

Achat de 685 571 actions de BWX Technologies Le placement dans Alphabet (Google) est de nouveau réduit. Après l’avoir abaissé de 1,3 million d’actions au trimestre précédent, le gestionnaire d’actifs montréalais l’a réduit de 11 % en début d’année en vendant 1,9 million d’actions supplémentaires. Les investissements dans Oracle (- 518 620 actions), Johnson & Johnson (- 406 804 actions) et Canadian Natural Resources (- 253 290 actions) sont notamment aussi charcutés.

Jarislowsky Fraser PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Jarislowsky Fraser a vendu 505 007 actions de CAE. Chef de recherche : Charles Nadim

Chef des actions : Kelly Patrick

Siège social : Montréal

Fait saillant : Réduction du placement dans Shopify

Autres gestes significatifs au premier trimestre de 2023

Achat de 5,5 millions d’actions de TC Energy

Vente de 702 205 actions de Stantec

Vente de 505 007 actions de CAE Pour le deuxième trimestre de suite, le gestionnaire d’actifs appartenant à la Banque Scotia a bonifié substantiellement sa participation dans TC Energy. Jarislowsky avait bonifié de 1200 % ce placement dans la dernière ligne droite de 2022 en achetant 6,4 millions d’actions de l’exploitant de gazoducs. Cette fois, c’est à hauteur de 80 % que l’investissement augmente. La valeur en portefeuille des actions de cette entreprise autrefois appelée TransCanada Pipelines frôle aujourd’hui la barre des 700 millions de dollars.

Letko Brosseau PHOTO DADO RUVIC, ARCHIVES REUTERS Letko Brosseau a vendu 1,6 million d’actions de TC Energy. Responsables des placements : Peter Letko et Daniel Brosseau

Siège social : Montréal

Fait saillant : Réduction importante du placement dans Teck

Autres gestes significatifs au premier trimestre de 2023

Vente de 1,6 million d’actions de TC Energy

Vente de 2,3 millions d’actions de CI Financial

Achat de 1,4 million d’actions d’Adient Le gestionnaire d’actifs montréalais a largué ses participations dans TC Energy et CI Financial en début d’année. Celle dans Maxar a aussi été éliminée avec la vente des 790 000 actions de cette entreprise du secteur aérospatial. Si Letko a abaissé de 4 % son placement dans Manuvie au premier trimestre, les investissements dans GE, Cisco Systems, IBM, Netflix et Warner Bros ont tous été liquidés durant les trois premiers mois de l’année.

Méthodologie : Les grands investisseurs institutionnels sont tenus de déclarer à la Securities & Exchange Commission tous les trimestres le contenu de leurs portefeuilles d’actions qui se vendent sur les marchés américains. Les titres de nombreuses entreprises canadiennes et québécoises se négocient aux États-Unis, ce qui rend intéressants les documents déposés par les institutionnels québécois. Ces déclarations sont suivies afin d’obtenir des signaux révélant où les grands investisseurs identifient des valeurs. Les documents portant sur le premier trimestre de 2023 ont été déposés dans les derniers jours, ce qui permet de voir comment les grands investisseurs de la province se sont positionnés pour le début de la nouvelle année.