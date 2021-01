Des pancartes à louer plus nombreuses

Le taux d’inoccupation des logements locatifs au pays est passé de 2,0 % en 2019 à 3,2 % en 2020 dans les grandes villes du Canada, selon l’Enquête sur les logements locatifs (ELL) publiés jeudi par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

André Dubuc

La Presse

À l’échelle nationale, le loyer moyen des logements de deux chambres a augmenté de 3,6 % dans l’ensemble des grandes villes canadiennes pour s’établir à 1165 $.

Le taux d’inoccupation des trois plus grandes RMR du Canada, soit Toronto, Montréal et Vancouver, a augmenté en raison de l’offre accrue et de la demande réduite.

Au Québec, dans les centres urbains de 10 000 personnes et plus, le nombre de logements disponibles représente 2,5 % de l’inventaire, en hausse de 70 points centésimaux par rapport à octobre 2019.

Fait à souligner, le taux d’inoccupation a augmenté dans les grandes villes de Montréal, Québec et Gatineau, alors qu’il a baissé à Sherbrooke, Saguenay, Trois-Rivières, de même que dans les agglomérations de moins de 100 000 habitants.

Dans la province, le loyer moyen des logis de quatre pièces et demi s’élève à 856 $ par mois, en hausse de 3,3 % en un an.

Dans la région de Montréal, le taux d’inoccupation a progressé de 1,2 point de pourcentage, de 1,5 à 2,7 %.

« La diminution du solde migratoire international, l’annulation des cours universitaires en personne en raison de la COVID-19 et la réintégration sur le marché locatif à long terme de logements loués à court terme à des touristes sont tous des facteurs qui ont contribué à la hausse des taux d’inoccupation », d’expliquer la SCHL dans un communiqué.

Un logement de deux chambres se loue en moyenne 903 $ par mois, une augmentation de 3,6 % par rapport au loyer moyen d’octobre 2019.