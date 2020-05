L’hygiène au temps de la COVID-19

On se lave les mains comme jamais. On se les frotte avec du désinfectant. Mais en revanche, on achète bien moins de dentifrice, d’antisudorifique et de produits pour les cheveux. La multinationale Unilever, qui fabrique notamment les marques Axe, Dove, Degree et TRESemmé, a accepté de faire partager à La Presse les phénomènes qu’elle observe.