Les six principales banques canadiennes offrent des sursis de paiement

Les six plus grandes banques du Canada emboîtent le pas au Mouvement Desjardins et annoncent qu’elles offriront des sursis de paiement à leurs clients qui subissent les conséquences financières de la pandémie de la COVID-19.

La Presse canadienne

La Banque de Montréal, la Banque CIBC, la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale, la Banque Scotia et la Banque TD en ont fait l’annonce dans des communiqués de presse identiques publiés à quelques minutes d’intervalle mardi soir.

Tout comme l’a fait la coopérative québécoise la veille, les six banques promettent de collaborer avec les particuliers et petites entreprises qui font affaire avec elles pour leur fournir « au cas par cas » des « solutions adaptées ».

« Ce soutien inclus jusqu’à six mois de sursis de paiement des prêts hypothécaires, ainsi que la possibilité de reporter les paiements d’autres produits de crédit », écrivent-elles.

Les clients en difficultés sont invités à contacter leur institution financière pour explorer les options.

Les six banques, qui affirment soutenir « depuis toujours » les Canadiens durant les temps difficiles, indiquent qu’elles pourraient envisager des mesures additionnelles si les conditions économiques le requièrent.