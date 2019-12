Train de vie: investir ou payer son hypothèque?

Philippe*, 44 ans, est un père célibataire avec trois enfants de 17, 13 et 11 ans. Bien discipliné et ayant un bon revenu, il a réussi à doubler ses paiements hypothécaires depuis cinq ans. S’il poursuit sur sa lancée, dans trois ans et demi, il en sera libéré.