Congé parental: comment préparer son portefeuille

Isabelle Dubé

La Presse La Presse L'arrivée d'un bébé implique un congé parental et des impacts financiers qui diffèrent si l'on est travailleur autonome ou salarié. À quoi s'attendre et comment s'y préparer ?

Faire une répétition Plutôt que de faire un budget traditionnel, Josée Lacasse, planificatrice financière et conseillère émérite aux Services financiers Groupe Investors, propose à ses clients de vivre pendant six mois comme s'ils étaient bénéficiaires du régime d'assurance parentale. « Ça leur montre concrètement dans quoi ils s'embarquent sur le plan financier et si, oui ou non, ils vont être capables de le faire sans s'endetter. L'autre avantage, c'est qu'on épargne cet argent et qu'il pourra servir à payer une partie des frais à la naissance de l'enfant. » Un futur parent qui recevra 90 % de son salaire lors du congé parental n'a pas nécessairement besoin de faire cet exercice. Impôt et coûts fixes Pour les travailleurs autonomes, le stress financier est important. « Il faut prévoir des sous pour payer les impôts de l'année précédente, explique Josiane Parisien, conseillère en gestion de patrimoine à la Financière des professionnels Gestion privée. C'est un gros montant considérant que l'on n'a pas le même salaire lors du congé parental. Il faut aussi prévoir les dépenses qui se maintiendront, les coûts fixes, le loyer du bureau, l'hypothèque, l'électricité, etc. »

Remplacer les dividendes par un salaire Quand de futurs parents sont propriétaires d'une entreprise « incorporée », ils doivent se verser un salaire plutôt que des dividendes l'année précédant le congé. Dans le cas contraire, ils n'auront pas droit aux prestations d'assurance parentale. « Il faut aussi prévoir que le salaire maximal est de 76 500 $. On ne sera jamais payé plus de 75 % de ce montant », rappelle Josiane Parisien. Éliminer les dettes Les deux conseillères affirment qu'il faut privilégier les dettes les plus coûteuses et commencer par rembourser toutes les cartes de crédit. Il faut également minimiser le paiement hypothécaire, si c'est possible. Le prêt étudiant peut attendre, car c'est la dette la moins coûteuse, étant donné le crédit d'impôt de 35 % sur les intérêts. « Quand on revient au travail, il faut rapidement rembourser les dettes qu'on a accumulées pendant le congé. Si on est travailleur autonome, on pense à mettre des sous de côté pour les prochains impôts. » - Josiane Parisien, planificatrice financière Les assurances Les besoins en matière d'assurances changent. Josée Lacasse conseille de prendre une assurance vie, surtout si les conjoints ne sont pas mariés et n'ont pas de testament. « Il y a certaines compagnies d'assurances qui refusent d'assurer une femme dans le troisième trimestre de la grossesse. Il faut donc le faire au début de la grossesse ou après l'accouchement. Cette assurance sera très utile si un conjoint doit s'occuper seul d'un enfant en bas âge. » Comme l'assurance vie n'entre pas dans la succession, l'argent sera versé plus rapidement qu'un héritage.

