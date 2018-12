Du rattrapage en vue de la retraite

Se diriger vers sa retraite sans plan peut occasionner de mauvaises surprises. Comment arriver à redresser la barre et à atteindre ses objectifs ?

LE PROBLÈME

À 55 et 50 ans respectivement, Jean-Pierre et Hélène n'ont jamais pris le temps de planifier leur retraite. Hélène peut compter sur son régime de retraite au travail. Par contre, des problèmes de santé pourraient l'obliger à cesser de travailler plus tôt que prévu si sa situation se dégradait. « Pour l'instant, c'est stable et elle espère travailler jusqu'à 65 ans, mais on ne sait jamais », note Jean-Pierre.

Quant à lui, il est travailleur autonome. Il a tenté de dénicher de l'argent pour sa retraite en effectuant un flip immobilier. Le résultat s'est toutefois révélé plutôt décevant. Il compte donc principalement sur sa résidence principale pour boucler son budget. « Pour en tirer le meilleur prix, je pense que je devrais faire pour 30 000 $ à 40 000 $ de rénovations », souligne-t-il. Si sa santé le lui permet, il pense travailler jusqu'à 70 ans. Il retarderait ses demandes de prestations jusque-là afin qu'elles soient bonifiées.

Le couple possède une grande maison où logent également ses enfants - de jeunes adultes - et les parents d'Hélène. « Mes beaux-parents nous versent 9900 $ par an, mais ça reste entre nous », note Jean-Pierre.

De plus, l'un des enfants est handicapé et pourrait ne jamais travailler. Il reçoit la somme de 900 $ par mois. Il aura vraisemblablement besoin du soutien de ses parents pendant de longues années. L'autre souhaite entreprendre des études universitaires d'une durée de cinq ans.

« Je suis frugal, mais ce n'est pas le cas de ma conjointe, note Jean-Pierre. Notre situation, même si elle n'est pas mauvaise, est pleine d'incertitudes. Un bon plan ne serait pas de refus ! »

LES CHIFFRES

JEAN-PIERRE

Revenus : environ 60 000 $ par année (35 000 $ imposables)

Régime de rentes du Québec (RRQ) (projeté à 65 ans) : 388 $ par mois

Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) : 88 000 $

HÉLÈNE

Salaire : 62 000 $ par année

Estimation du régime de retraite de l'employeur en 2033 (65 ans) : 46 970 $ par année

Estimation du RRQ en 2033 : 18 200 $ par année

REER : 49 000 $

Régime enregistré d'épargne-études (REEE) : 40 000 $

Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) : 55 000 $

Maison : 650 000 $ (marge de crédit hypothécaire de 142 500 $)

Estimation des dépenses annuelles : 68 000 $

LA SOLUTION

Jean-Pierre et Hélène devront faire des efforts afin d'épargner pour leur retraite. La vente de la maison ne sera certainement pas suffisante.