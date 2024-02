Le chiffre d’affaires de Beyond Meat en baisse au quatrième trimestre

(New York) La société américaine Beyond Meat, qui fabrique notamment des succédanés de steaks et de saucisses d’origine végétale, a subi un recul de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre du fait de la désaffection pour ses produits plus coûteux que la viande.