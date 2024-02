(Toronto) Le Groupe Banque TD a identifié ses lacunes en matière de surveillance contre le blanchiment d’argent et s’efforce d’y remédier, a déclaré le président et chef de la direction, Bharat Masrani.

Ian Bickis La Presse Canadienne

« C’est une priorité pour la banque, et nous prenons au sérieux notre responsabilité de respecter nos normes élevées. Nous continuerons à mobiliser les ressources nécessaires pour renforcer nos capacités », a-t-il affirmé jeudi lors d’une conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre.

La banque accélère ses investissements dans son infrastructure de risque et de contrôle et a embauché des centaines de collègues dans ces domaines au cours des deux derniers trimestres, a déclaré M. Masrani.

« En bref, nous savons quel est le problème [de lutte contre le blanchiment d’argent] et nous progressons chaque jour pour le résoudre. J’ai hâte de fournir d’autres mises à jour dès que possible », a-t-il indiqué.

La banque a révélé en août dernier qu’elle s’attend à ce que les régulateurs américains imposent des sanctions liées à son programme de conformité contre le blanchiment d’argent. Elle avait déclaré à ce moment qu’elle coopérait avec les enquêteurs, notamment ceux du département américain de la Justice.

Certains médias ont également rapporté que les problèmes liés à son programme de lutte contre le blanchiment d’argent étaient l’une des principales raisons pour lesquelles le groupe avait dû abandonner son rachat de la société américaine First Horizon, pour 13,4 milliards US.

Surveillance accrue au Canada

L’intensification des mesures de conformité par la TD intervient alors que les autorités canadiennes exercent également une surveillance accrue à l’égard des banques sur cette question.

Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a annoncé en décembre qu’il avait imposé des pénalités respectives de 7,4 millions à RBC et de 1,3 million à la CIBC pour non-respect des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La TD s’apprête également à faire face à une amende importante de la part du CANAFE, selon un article du « Globe and Mail ».

Peter Routledge, qui dirige le Bureau du surintendant des institutions financières, a également déclaré en janvier que le régulateur bancaire intensifiait ses contrôles sur le blanchiment d’argent dans le secteur financier à mesure que les risques augmentent.

La TD augmente ses dépenses annuelles de plusieurs centaines de millions de dollars pour combler ses lacunes.

Une grande partie des économies escomptées par la banque grâce à une restructuration, qui comprenait une réduction d’environ 3 % du personnel, seront probablement consacrées à ces correctifs, a déclaré le directeur financier Kelvin Tran lors de la conférence téléphonique.

« Les économies qui résulteront de ce programme de restructuration – nous prévoyons des économies de 400 millions en 2024 et de 600 millions en 2025 sur une base annualisée – je dirais que la majeure partie serait réinvestie dans le risque et le contrôle », a-t-il indiqué.

Les efforts de restructuration eux-mêmes ont coûté à la banque environ 291 millions au premier trimestre.

Dans l’ensemble, la banque a déclaré un bénéfice de 2,82 milliards au premier trimestre, en hausse par rapport à 1,58 milliard un an plus tôt, alors que ses revenus ont également augmenté.

La banque a indiqué que le bénéfice s’élevait à 1,55 $ par action diluée pour le trimestre clos le 31 janvier, en hausse par rapport à un bénéfice de 82 cents par action diluée au même trimestre de l’année dernière.

Les revenus ont totalisé 13,71 milliards, contre 12,20 milliards un an plus tôt.

Les provisions pour pertes sur créances de TD pour le trimestre se sont élevées à 1 milliard, en hausse par rapport à 690 millions un an plus tôt.

Sur une base ajustée, la TD affirme avoir gagné 2,00 $ par action diluée, en baisse par rapport à un bénéfice ajusté de 2,23 $ par action diluée au premier trimestre de l’année dernière.

Il s’agit d’un résultat supérieur aux attentes des analystes, qui projetaient en moyenne un bénéfice de 1,89 $ par action, selon les estimations compilées par la société de données sur les marchés financiers Refinitiv.

En marge de la présentation de ses résultats trimestriels, Groupe Banque TD a annoncé jeudi le versement d’un dividende de 1,02 $ par action ordinaire pour le trimestre se terminant le 30 avril prochain ; il sera payable à compter de cette date.