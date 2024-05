Réno-Dépôt sera bientôt chose du passé au Québec. Plus d’une quinzaine de quincailleries qui opéraient sous cette enseigne deviendront des RONA+ à partir de l’automne.

« Ces conversions représentent un investissement important dans notre réseau et feront de RONA notre unique emblème auprès de notre clientèle de détail d’un bout à l’autre du Canada, a mentionné vendredi Andrew Iacobucci, président et chef de la direction de RONA, dans un communiqué. Il s’agit d’une autre étape importante vers la réalisation de notre vision pour l’avenir de RONA. Elle nous aidera à devenir le meilleur détaillant en rénovation résidentielle au Canada ».

Les magasins d’Anjou, Boucherville, Beauport font partie de la liste de ceux qui changeront d’identité.

Au début de l’année, l’entreprise avait annoncé, dans le cadre d’un projet pilote, la conversion de trois magasins au Québec : à Gatineau, Charlemagne et Sherbrooke. RONA n’avait pas caché son intention de poursuivre le mouvement.

En novembre 2022, la chaîne de rénovation Lowe’s annonçait la vente de toutes ses activités canadiennes, dont les enseignes RONA et Réno-Dépôt, à la société de capital-investissement new-yorkaise Sycamore Partners, pour une somme en espèces de 400 millions US et une contrepartie différée calculée sur le rendement futur.

Depuis lors, RONA a entamé la conversion de sa cinquantaine de magasins Lowe’s situés à l’extérieur du Québec en RONA+.