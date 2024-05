L’expérience a été terrifiante pour les 211 passagers et 18 membres d’équipage du vol SQ321 Londres-Singapour, qui a été pris dans des turbulences de haute altitude, extrêmes et soudaines.

(Singapour) La compagnie aérienne Singapore Airlines a annoncé vendredi des changements dans sa politique de sécurité à bord de ses avions, après des turbulences qui ont fait un mort et une centaine de blessés sur un de ses vols mardi.

Agence France-Presse

Désormais, le personnel navigant cessera de distribuer repas et boissons chaudes dès que le signal « attachez vos ceintures » est allumé, a indiqué la compagnie dans une déclaration.

Singapore Airlines « continuera à revoir ses procédures, car la sécurité de ses passagers et de son équipage est de la plus haute importance », a-t-elle ajouté.

L’expérience a été terrifiante pour les 211 passagers et 18 membres d’équipage du vol SQ321 Londres-Singapour, qui a été pris dans des turbulences de haute altitude, extrêmes et soudaines.

Un Britannique de 73 ans est décédé et 104 personnes ont été blessées, dont 48 sont toujours hospitalisées à Bangkok, où le Boeing 777 a effectué un atterrissage d’urgence après l’accident.

Plusieurs des personnes hospitalisées souffrent de blessures au crâne, au cerveau et à la colonne vertébrale.

« C’était le carnage absolu, instantanément. C’était absolument surréaliste. Vous savez, il n’y a pas eu d’avertissement », a déclaré un passager, Keith Davis, à la chaîne australienne Channel 9.

« Avant même de nous en rendre compte, on était au plafond. Et puis boum, on se retrouve au sol. On ne sait pas ce qui se passe », a encore raconté cet Australien, dont l’épouse a été sérieusement blessée à la colonne vertébrale après avoir heurté le compartiment des bagages à main et être retombée sur le sol.

Des photos prises à l’intérieur de l’avion après son atterrissage à Bangkok montrent une cabine sens dessus dessous, jonchée de nourriture, de boissons et de bagages, avec des masques à oxygène qui pendent du plafond.