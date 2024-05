(Bangkok) Des passagers du vol de Singapore Airlines qui a connu des turbulences avant un atterrissage d’urgence en Thaïlande souffrent de blessures au crâne, au cerveau et à la colonne vertébrale, a déclaré jeudi le directeur d’un hôpital de Bangkok.

Agence France-Presse

Vingt personnes qui se trouvaient à bord de cet avion sont toujours en soins intensifs dans la capitale thaïlandaise, où le Boeing 777 a atterri d’urgence mardi, après des « turbulences extrêmes et soudaines » au-dessus de la Birmanie, selon la compagnie.

L’expérience a été terrifiante pour les 211 passagers et 18 membres d’équipage du vol SQ321 qui effectuait la liaison Londres-Singapour.

Un Britannique de 73 ans est décédé et 104 personnes ont été blessées.

L’hôpital Samitivej Srinakarin soigne actuellement six personnes pour des blessures au crâne et au cerveau, 22 pour des blessures à la colonne vertébrale et 13 pour des blessures aux os, aux muscles et à d’autres endroits, selon Adinun Kittiratanapaibool, le directeur de l’établissement.

« C’est la première fois que nous traitons des patients souffrant de ce type de blessures à cause de turbulences », a-t-il déclaré aux journalistes.

Les patients sont âgés de 2 à 83 ans, a-t-il ajouté.

Un passager a raconté que certaines personnes avaient été projetées dans la cabine avec une telle violence par les turbulences survenues à 11 300 mètres d’altitude, que leur crâne a cabossé le plafond.

Neuf des seize Malaisiens qui étaient dans l’avion sont soignés à Bangkok, a indiqué à l’AFP l’ambassadeur de Malaisie en Thaïlande.

« Cinq sont en soins intensifs et un en chambre normale. Leur état est stable. L’un des patients en soins intensifs, un membre d’équipage, est dans un état critique, mais stable », a déclaré Jojie Samuel.

Les passagers témoignent tous d’un incident si soudain que personne n’a eu le temps d’attacher sa ceinture.

L’avion a fait une chute de 1800 mètres en quelques minutes.

« Je me suis retrouvé par terre, je n’ai pas réalisé ce qui s’était passé. J’ai dû me cogner la tête quelque part. Tout le monde criait dans l’avion. Les gens avaient peur », a déclaré mercredi à la presse Josh Silverstone, un Britannique de 24 ans.

« Grâce à ma connexion WiFi, j’ai envoyé un texto à ma mère pour lui dire “je t’aime” », a-t-il ajouté à sa sortie d’hôpital, où il a été soigné pour une légère entaille à la tête.

Le PDG de Singapore Airlines Goh Choon Phong a présenté ses condoléances à la famille du défunt et s’est dit « vraiment désolé pour l’expérience traumatisante ».