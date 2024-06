(Taipei) Taïwan a renforcé ses mesures de sécurité, a déclaré mardi son premier ministre à la suite de l’arrestation d’un Chinois, entré illégalement sur l’île à bord d’un petit bateau et identifié ensuite comme un ancien officier de marine.

Agence France-Presse

Les forces de sécurité ont reçu l’ordre de « renforcer immédiatement les mesures de protection », a dit le premier ministre Cho Jung-tai aux journalistes.

« Le gouvernement ainsi que toutes les unités et équipes de sécurité nationale sont très attentifs » à cet incident, a-t-il ajouté, précisant qu’une enquête était en cours. « La sécurité nationale ne peut être négligée une seule minute », a-t-il poursuivi.

Les garde-côtes taïwanais ont interpellé l’homme dimanche après une collision entre son bateau et d’autres embarcations sur la rivière Tamsui qui relie la capitale Taipei à la côte nord de l’île.

Âgé de 60 ans, il a déclaré aux garde-côtes qu’il voulait « faire défection », selon l’agence semi-officielle Central News Agency.

PHOTO ASSOCIATED PRESS Les garde-côtes taïwanais ont interpellé l’homme dimanche après une collision entre son bateau et d’autres embarcations sur la rivière Tamsui qui relie la capitale Taipei à la côte nord de l’île.

Selon la ministre taïwanaise des Affaires maritimes, Kuan Bi-ling, l’homme a été capitaine dans la Marine chinoise et fait partie des 18 prétendus transfuges arrivés depuis environ un an et qui ont tous affirmé admirer « le mode de vie démocratique de Taïwan ».

« Nous rencontrons souvent ce genre de discours […] Nous n’y croyons pas et nous allons enquêter sur tous les aspects de la question », a-t-elle expliqué aux journalistes.

« Ce qui est différent cette fois […], c’est que l’homme est plus raffiné et mieux habillé avec un vécu plus particulier », a-t-elle ajouté en faisant allusion à son service dans la Marine. « Nous n’excluons pas qu’il s’agisse d’un test ».

Potentiels espions chinois

Taïwan est constamment sur ses gardes pour repérer de potentiels espions chinois.

En avril, un père et son fils ont été condamnés à huit ans de prison pour avoir recueilli des informations militaires confidentielles et tenté de mettre sur pied une « organisation » d’espionnage pour le compte de Pékin.

Les garde-côtes ont déclaré que le bateau a été repéré vers 9 h locales (21 h heure de l’Est) à 11 kilomètres environ de la côte de Tamsui, un district de la banlieue de Taipei.

Lors d’une conférence de presse mardi, la responsable adjoint des garde-côtes Hsieh Ching-chin a expliqué que le personnel serait tenu pour responsable de n’avoir pas intercepté le bateau en raison d’une « erreur de jugement et de négligence ».

Selon lui, un opérateur du radar a estimé de manière incorrecte qu’il s’agissait d’un bateau de pêche local et il n’a pas été inspecté.

En 2021, un Chinois avait été arrêté dans la ville de Taichung (centre) après avoir réussi à traverser le détroit de Taïwan à bord d’un canot pneumatique. Selon la police, il a déclaré être venu à Taïwan pour chercher « la liberté et la démocratie ». Il a été expulsé vers la Chine en 2022, selon des médias locaux.

La Chine estime que l’île de Taïwan, gouvernée de façon autonome, fait partie de son territoire et se dit prête à la reconquérir par la force si nécessaire.

Les tensions dans le détroit de Taïwan se sont accrues depuis l’investiture, le 20 mai, du nouveau président taïwanais Lai Ching-te.