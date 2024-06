Élections en Inde Narendra Modi revendique sa victoire, l’opposition renforcée

(New Delhi) Le parti nationaliste hindou du premier ministre Narendra Modi et ses alliés ont remporté avec une confortable avance les élections législatives en Inde, selon les résultats annoncés mardi soir, mais cette majorité parlementaire s’est réduite, et l’opposition sort renforcée du scrutin.