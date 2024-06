(Wellington) Le premier ministre chinois Li Qiang est arrivé en Nouvelle-Zélande jeudi, début d’une tournée qui le mènera également en Australie pour développer les relations commerciales dans un contexte sécuritaire tendu dans la région.

Agence France-Presse

Ce voyage de six jours, durant lequel Li Qiang doit rencontrer ses homologues néo-zélandais et australien, constitue la première visite d’un responsable chinois de ce rang depuis 2017.

En sept ans, les relations de la Chine avec ces deux pays ont radicalement changé.

La Chine est le premier partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande, les consommateurs chinois se montrant friands de viande, de vin et de lait néo-zélandais.

Mais si Wellington a longtemps été l’un des partenaires les plus proches de Pékin parmi les démocraties occidentales, les relations se sont tendues ces dernières années entre les deux États à mesure que la Chine a cherché à étendre sa puissance militaire et diplomatique dans le Pacifique.

Le nouveau gouvernement néo-zélandais a resserré ses relations avec l’Australie et les États-Unis.

Il envisage également de participer à l’alliance militaire Aukus, conclue entre Washington, Canberra et Londres, ce qui est vu d’un mauvais œil par la Chine.

Le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères Winston Peters avait critiqué en mai la volonté de la Chine de renforcer sa présence sécuritaire dans les îles du Pacifique, mettant en garde contre les actions susceptibles de « déstabiliser » ou d’affaiblir la sécurité régionale.

PHOTO NHAC NGUYEN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Winston Peters

« La Nouvelle-Zélande et la Chine sont engagées sur les sujets où nous avons des intérêts communs, et nous nous parlons franchement et de manière constructive des sujets sur lesquels nous avons des divergences », a déclaré M. Luxon lundi. « Nos relations sont importantes, complexes et solides. »

Sa visite intervient après celles de plusieurs responsables chinois de haut rang ces derniers mois. Le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a notamment fait une visite éclair dans la capitale Wellington début 2024.

Elle suit également la levée par Pékin de la plupart des barrières commerciales aux exportations australiennes, notamment le charbon, le bois, l’orge et le vin.

La Chine et l’Australie étaient ces dernières années à couteaux tirés, en particulier depuis une demande australienne d’enquête en 2020 sur l’origine de la pandémie de COVID-19, que Pékin estimait politique, et la décision de Canberra d’exclure l’équipementier Huawei de son réseau 5G.

La Chine avait alors relevé ses taxes sur nombre de produits australiens, en particulier le vin, le bœuf et l’orge.

La plupart de ces surtaxes ont été levées à la faveur d’un réchauffement des relations entre Pékin et Canberra depuis l’arrivée des travaillistes au pouvoir.

En matière de défense, cependant, l’Australie privilégie une alliance étroite avec les États-Unis, pour contrer l’influence diplomatique et militaire croissante de la Chine dans le Pacifique.