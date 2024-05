Une nouvelle variété de laitues québécoises vendues à l’année en épicerie, à un prix capable de faire un pied de nez aux marques cultivées en terre américaine. C’est l’objectif que souhaite atteindre le géant maraîcher Vegpro International avec la construction d’une serre entièrement automatisée grâce à une technologie unique au Québec.

Ce projet de 135 millions de dollars permettra à l’entreprise de Sherrington, en Montérégie, de produire 3,5 millions de kilos de laitue annuellement dans une serre de 5,2 hectares, l’équivalent de quatre terrains de soccer. Il s’agit d’une première serre pour l’entreprise qui se consacrait entièrement jusqu’à maintenant à la culture au champ.

De l’aveu même du président-directeur général de Vegpro International, Anthony Fantin, il ne s’agit pas de la plus grande serre au Québec. Mais elle sera assurément la seule – du moins pour le moment – à utiliser ce type de technologie, développée en Finlande, pour produire de la laitue.

Avoir le moins d’« humains » possible à l’intérieur pour limiter les risques de propagation de maladies, voilà l’intention derrière l’automatisation.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Le PDG de Vegpro International, Anthony Fantin

Les semis, la mise en serre, l’engrais, l’irrigation, la récolte : tout ça est automatisé, tout ça ne nécessite pas d’intervention humaine. Anthony Fantin, PDG de Vegpro International

« Ce ne sont pas des robots comme on les imagine sur une chaîne de montage de GM. Ce sont les vaisseaux où se trouvent les laitues qui se déplacent à travers un système mécanique qui fait en sorte qu’on n’a pas besoin de l’intervention humaine. Dans le créneau de la laitue, il n’y a pas une serre qui est automatisée comme la nôtre », souligne-t-il.

Laitues croustillantes

Les premières laitues cultivées dans la serre seront en vente à la fin du mois de mars 2025. Bien que Vegpro International soit connue pour ses mélanges de laitues de marque Attitude, celles produites dans la serre seront emballées sous un autre nom, que l’entreprise a refusé de dévoiler pour le moment.

Ce seront des salades complètement différentes de celles qu’on cultive au champ. Ce n’est pas une extension de ce qu’on fait au champ. Ce sont des salades beaucoup plus croustillantes, qui ressemblent un peu plus à de l’iceberg. Anthony Fantin, président-directeur général de Vegpro International

Déterminé à élargir sa gamme, le grand patron de Vegpro soutient qu’il y a une grande demande pour ce type de produits. Selon lui, cette initiative s’inscrit parfaitement dans la démarche d’autonomie alimentaire entamée par le gouvernement Legault. « L’idée, c’est d’offrir plus de produits québécois aux Québécois, 12 mois par année, à un prix qui est intéressant. » L’entreprise a également l’intention de vendre ses laitues croquantes en Ontario, dans les Maritimes et dans la région du nord-est des États-Unis.

PHOTO FOURNIE PAR VEGPRO INTERNATIONAL La serre sera prête en mars 2025.

Et Vegpro n’a pas l’intention de s’arrêter là. Une portion de la serre sera vouée à la recherche et au développement, « parce que les variétés qu’on utilise à l’extérieur ne sont pas nécessairement adaptées à la production intérieure ». L’entreprise veut donc en développer de nouvelles qui sauront bien évoluer dans une serre.

Du côté des Producteurs en serre du Québec, le président André Mousseau applaudit l’initiative de l’entreprise de Sherrington. Selon lui, le projet envoie le message que la serriculture est une option viable « Les gens de Vegpro, ce sont des professionnels de l’horticulture, soutient-il. Ça veut dire qu’on emprunte le bon chemin. » Gen V, Toundra, Savoura, Productions horticoles Demers et Lufa sont autant d’entreprises québécoises qui cultivent « à l’intérieur ».

Propriété américaine

Ce projet de serre, qui prévoit déjà une deuxième phase où pousseront d’autres variétés de légumes, a été plus facile à concrétiser avec l’arrivée de nouveaux propriétaires à la tête de l’entreprise, selon M. Fantin.

Retour en arrière. En juin 2022, Vegpro est passée aux mains de la firme d’investissement Vision Ridge Partners, dont le siège social se situe au Colorado, à la suite du départ à la retraite du président fondateur, Gerry Van Winden. M. Fantin, l’actuel PDG, comptait également parmi les cofondateurs.

Deux ans après la transaction, il assure que l’entreprise maraîchère a encore une identité « très québécoise ». « Il n’y a pas de dirigeants du fonds au Québec en ce moment. Ils ont des bureaux à New York, à Londres et au Colorado.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Vegpro est connu pour ses mélanges de laitues de marque Attitude.

« Ce sont des gens avec qui on communique toutes les semaines. Ce sont des gens à qui on fait des rapports financiers, à qui on fait part d’initiatives pour faire grandir l’entreprise », indique-t-il.

Et leur entrée en scène a contribué à la réalisation du projet. « Avec un fonds d’investissement plus habitué aux risques calculés, c’est sûr que ça a rendu les choses plus faciles, surtout quand le budget était rendu à 135 millions », reconnaît M. Fantin.

Bien que l’idée de se lancer dans la « culture intérieure » faisait partie des plans de l’entreprise depuis sept ou huit ans, le projet aurait sans doute été « plus modeste » si Vision Ridge Partners n’avait pas mis le grappin sur Vegpro.

« On sent que c’est un créneau d’avenir. L’entreprise a un désir de grossir. Cette première serre ne sera pas notre dernière. »

Vegpro International en bref Fondation : 1998

Propriétaire : Vision Ridge Partners

Marques : Attitude

Siège social : Sherrington, en Montérégie

Nombre d’employés en Amérique du Nord : plus de 1000, dont 500 à Sherrington

Nombre de points de vente au pays : 2500