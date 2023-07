PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

« En raison des actions de Meta qui refuse catégoriquement de s’engager à négocier, Québecor annonce qu’elle retire dès maintenant, et ce jusqu’à nouvel ordre, tous les investissements publicitaires de ses filiales et de ses unités d’affaires sur les plateformes Facebook et Instagram », a annoncé l’entreprise.