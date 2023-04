Saputo a signé une entente pour vendre deux usines de transformation du lait en Australie au géant des supermarchés Coles Group pour environ 95 millions.

La Presse Canadienne

Le géant laitier canadien affirme que les installations de transformation du lait frais se trouvent dans les États australiens de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud.

Saputo indique que l’entente devrait être conclue au second semestre de l’année et qu’elle est assujettie aux conditions habituelles, y compris l’autorisation de la Commission australienne pour la concurrence et de la consommation.

Le Coles Group comprend des épiceries, des magasins d’alcools, des détaillants de carburant, des dépanneurs, un programme de fidélisation et des services financiers.

Saputo affirme que la vente contribuera à rationaliser ses activités et lui permettra de réinvestir dans d’autres secteurs de son entreprise.

Le chef de la direction, Lino Saputo, affirme que l’entreprise travaille continuellement pour s’assurer qu’elle a la bonne empreinte de fabrication et la bonne offre de produits pour améliorer sa position en tant que transformateur de haute qualité et à faible coût.

« Il s’agit d’une étape importante dans notre cheminement vers notre vision à long terme de la réussite en Australie. Nous continuons de mettre l’accent sur l’efficacité pour nous assurer que nous maximisons le rendement de chaque litre de lait », a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’Australie a déréglementé son marché laitier et supprimé le soutien des prix et les quotas en 2000.

Selon le site web de Saputo, la société est entrée pour la première fois en Australie en 2014, acquérant une participation majoritaire dans Warrnambool Cheese and Butter Factory Co. Holdings Ltd.