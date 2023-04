(Montréal) Grâce à une mise à jour des normes comptables internationales, iA Groupe financier dispose désormais de cinq fois plus d’argent disponible pour faire une acquisition aux États-Unis.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

L’adoption des normes comptables IFRS 17, en janvier 2023, peut sembler un sujet obscur, mais elle se traduit par des effets concrets sur le potentiel de croissance par acquisitions de la société de Québec.

L’ancienne Industrielle Alliance dispose d’un capital disponible de 1,8 milliard. Sous l’ancienne norme IFRS 4, l’excédent aurait plutôt été 350 millions. « C’est gros », commente son président et chef de la direction, Denis Ricard, en entrevue en marge d’une allocution devant le Cercle canadien de Montréal.

De manière « simpliste », le dirigeant explique que certains éléments que l’entreprise considérait comme un passif doivent maintenant être considérés comme faisant partie du capital.

Sous les précédentes normes, iA Groupe financier aurait eu une moins grande marge de manœuvre. « Si on avait voulu acheter une compagnie à 1 milliard, il aurait fallu aller chercher du financement externe, explique-t-il. Alors que là, on n’aura pas besoin d’aller chercher du financement externe et payer plus cher. »

iA Groupe financier regarde des dossiers d’acquisitions potentielles avec une attention « particulière » sur les États-Unis. La société vise les deux segments où elle est déjà présente aux États-Unis : l’assurance individuelle et les garanties mécaniques pour les concessionnaires automobiles.