(Toronto) Rogers Communications a annoncé lundi la conclusion de son acquisition de 26 milliards de Shaw Communications, après avoir reçu vendredi l’approbation finale d’Ottawa.

La Presse Canadienne

Le chef de la direction de Rogers, Tony Staffieri, a qualifié la journée de mémorable pour les clients de l’entreprise et affirme qu’ils bénéficieront des plus récents services et technologies de réseau.

Le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a donné vendredi son feu vert à la prise de contrôle en acceptant le transfert des licences sans fil de Freedom Mobile, propriété de Shaw, à Vidéotron, appartenant à Québecor, ouvrant la voie à la réalisation de l’accord principal.

Le ministre Champagne a imposé 21 conditions à Rogers et Vidéotron, notamment l’établissement d’un deuxième siège social à Calgary et l’ajout de 3000 nouveaux emplois dans l’Ouest canadien.

Vidéotron doit offrir des forfaits à des prix au moins 20 % inférieurs à ceux de ses concurrents et dépenser 150 millions au cours des deux prochaines années pour mettre à niveau le réseau de Freedom Mobile.