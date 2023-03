Le Bureau de la concurrence s’opposait à la fusion de Rogers et Shaw, mais le Tribunal de la concurrence a jugé à la fin décembre que la transaction n’empêcherait ou ne réduirait probablement pas considérablement la concurrence.

Ottawa approuve la transaction impliquant Rogers, Shaw et Québecor

Ottawa approuve la fusion de Rogers et Shaw et l’accord parallèle convenu l’an dernier entre Québecor et les deux géants canadiens des télécommunications par lequel le conglomérat québécois acquiert la filiale sans fil de Shaw, Freedom Mobile.

Le ministre canadien de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, approuve toutefois ce transfert des licences sans fil de Shaw à Vidéotron, propriété de Québecor, en y attachant des conditions et en prévoyant des pénalités financières pouvant atteindre des centaines de millions en cas de non-respect de ces conditions.

« J’ai obtenu des engagements sans précédent et juridiquement contraignants de la part de Rogers et de Vidéotron », a dit le ministre vendredi.

François-Philippe Champagne précise que le transfert de licences vise à assurer que Vidéotron puisse opérer à long terme en tant que quatrième joueur national, rivaliser avec les trois grandes compagnies, et entrainer une baisse des prix partout au pays.

Si les Canadiens ne commencent pas à voir une réduction significative des prix dans un délai raisonnable, je n’aurai d’autre choix que d’utiliser d’autres pouvoirs législatifs et réglementaires afin de faire baisser les prix. François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

Avec Freedom, la maison mère de Vidéotron peut élargir sa portée en Ontario et dans l’Ouest canadien et devenir le quatrième acteur au pays dans le sans-fil.

Le ministre s’attend notamment à ce que Vidéotron offre des forfaits comparables à ceux actuellement en vigueur au Québec, et propose des options au moins 20 % moins chères que celles offertes par les grands joueurs (Rogers, BCE et Telus).

De plus, Vidéotron n’est pas autorisée à transférer les licences de Freedom Mobile pour une période de 10 ans, devra étendre son réseau sans fil 5G sur le territoire préexistant de Freedom Mobile dans un délai de deux ans, et étendre le service mobile au Manitoba par le biais d’un accord d’opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) ou par d’autres moyens en plus d’offrir des forfaits comparables à ceux qu’il propose au Québec.

Ottawa s’attend aussi à ce que Vidéotron augmente de 10 % les données allouées aux clients de Freedom Mobile à titre de bonus à court terme, tout en investissant pour faire baisser les prix en général.

CAPTURE D’ÉCRAN Le ministre canadien de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, vendredi matin durant l’annonce

Roger est également soumis à des engagements l’obligeant à réaliser des investissements « majeurs » pour améliorer la connectivité dans les cinq prochaines années (création de 3000 emplois dans l’ouest du pays, étendre l’accès à l’internet à large bande, etc.).

En cas de non-respect des conditions, Ottawa prévoit des sanctions allant jusqu’à 200 millions de dollars pour Vidéotron, et jusqu’à 1 milliard de dollars dans le cas de Rogers.

Cette approbation d’Ottawa représentait le dernier obstacle à la conclusion du rachat de Shaw par Rogers.

Le feu vert du fédéral arrive au jour « J » pour cette mégatransaction évaluée à 26 milliards de dollars en incluant la dette. Le projet de regroupement de Rogers et Shaw avait été annoncé il y a exactement deux ans. Reportée plusieurs fois, la date limite des transactions proposées avait récemment été repoussée au 31 mars.

En raison des inquiétudes des autorités réglementaires en matière de concurrence, Rogers et Shaw avaient accepté l’année dernière de céder Freedom Mobile à Québecor pour 3 milliards.

Le Bureau de la concurrence s’opposait à la fusion de Rogers et Shaw, mais le Tribunal de la concurrence a jugé à la fin décembre que la transaction n’empêcherait ou ne réduirait probablement pas considérablement la concurrence. La Cour d’appel fédérale a par la suite rejeté la contestation du Bureau de la concurrence.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC) avait de son côté donné le feu vert à l’acquisition des services de radiodiffusion de Shaw par Rogers en mars l’an dernier.