Lululemon a dévoilé mardi, après la fermeture des marchés, un bénéfice net de 119,8 millions US, ou 94 cents US par action, pour le trimestre clos le 29 janvier. La société a notamment enregistré une charge de dépréciation après impôts et d’autres charges liées à ses activités Mirror, totalisant 442,7 millions US.

(Vancouver) L’action de Lululemon grimpait de plus de 10 % mercredi, en avant-midi, après que le détaillant de vêtements d’exercice a affiché un revenu net en hausse de 30 % pour son quatrième trimestre, comparativement à la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

Le titre du détaillant prenait 46,96 $ US à 367,27 $ US sur le marché américain du NASDAQ.

Lululemon a dévoilé mardi, après la fermeture des marchés, un bénéfice net de 119,8 millions US, ou 94 cents US par action, pour le trimestre clos le 29 janvier. La société a notamment enregistré une charge de dépréciation après impôts et d’autres charges liées à ses activités Mirror, totalisant 442,7 millions US.

En comparaison, Lululemon avait réalisé un bénéfice net de 434,5 millions US, ou 3,36 $ US par action, pour la même période l’an dernier.

Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice de 4,40 $ US par action pour son plus récent trimestre, par rapport à un profit ajusté de 3,37 $ US par action un an plus tôt.

Les revenus nets pour le trimestre ont totalisé 2,77 milliards US, alors qu’ils avaient été de 2,13 milliards US l’année précédente.

Dans ses perspectives, Lululemon a indiqué s’attendre à ce que les revenus du premier trimestre de l’exercice en cours s’établissent entre 1,89 milliard US et 1,93 milliard US. Le bénéfice par action devrait quant à lui se situer entre 1,93 $ US et 2,00 $ US.