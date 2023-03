Après huit années au NASDAQ parsemées de hauts et de bas, le marchand de thé montréalais DavidsTea s’apprête à quitter cette bourse américaine.

L’action de DavidsTea commencera à se négocier à la Bourse de croissance TSX dès lundi prochain.

L’entreprise avait précédemment reçu une lettre du NASDAQ l’informant qu’elle ne respectait plus les règles d’admission parce que la valeur du titre avait glissé pendant 30 jours ouvrables consécutifs sous la barre des 1 $ US requis pour le maintien de la cotation.

Le NASDAQ avait donné à DavidsTea jusqu’au 26 avril pour se conformer à la règle.

La direction de DavidsTea a conclu qu’il ne serait pas possible de respecter cette règle dans les délais fixés.

DavidsTea a fait son entrée au NASDAQ au printemps 2015. Le prix initial de l’action avait alors été fixé à 19 $ US. Le titre avait rapidement gagné la faveur des investisseurs en frôlant la marque des 30 $ US peu après le premier appel public à l’épargne.

Lundi, les investisseurs ont fait reculer l’action de DavidsTea à un creux de 52 cents US en matinée au NASDAQ. À ce niveau, l’entreprise n’a plus qu’une valeur boursière de 15 millions US.

DavidsTea a connu une croissance rapide dès sa fondation en 2008. Aidé par une expansion aux États-Unis, le détaillant exploitait plus de 230 boutiques avant la pandémie.

Une réorganisation sous la Loi des arrangements avec les créanciers des compagnies au Canada et le chapitre 15 du code des faillites aux États-Unis durant la pandémie a amené une transition du modèle d’affaires. L’entreprise ne compte aujourd’hui plus que 18 magasins et mise maintenant sur les ventes en ligne et sur un réseau de clients grossistes de quelque 3800 épiceries et pharmacies.

En décembre, le deuxième plus important actionnaire de Davidstea avait mentionné en entrevue à La Presse que l’entreprise devait être mise en vente.

L’investisseur américain Justin Dopierala, gestionnaire de portefeuille chez Domo Capital, une firme établie au Wisconsin, affirmait que la marque DavidsTea vaut des « centaines de millions », mais que les résultats financiers et les commentaires des clients montrent que l’exécution n’est pas au rendez-vous.

Avec une participation supérieure à 11 %, Domo Capital est le deuxième actionnaire en importance chez DavidsTea derrière Placements Mauvais Jours, la société de portefeuille privée du cofondateur de DavidsTea, Herschel Segal.

DavidsTea avait annoncé le mois dernier des mesures de réduction des couts comprenant des mises à pied touchant 15 % de l’effectif à son siège social de Montréal.

Le titre cessera d’être négocié au NASDAQ à la clôture des marchés le 14 avril.

Pendant une période de deux semaines, du 3 au 14 avril, les actions de DavidsTea seront négociées à la fois à la bourse de croissance canadienne et au NASDAQ.

Tous les magasins de l’entreprise se trouvent aujourd’hui au Canada et la majorité des revenus sont aussi générés au pays.

La direction explique qu’une cotation à la Bourse de croissance TSX permettra de réduire les coûts administratifs ainsi que les coûts de conformité.