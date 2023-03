La popularité de la chaîne de magasins à prix réduits Dollarama parmi les consommateurs au budget défié par l’inflation continue de faire le bonheur de ses dirigeants et de ses actionnaires.

« Nous venons de terminer une année sur une note particulièrement positive, avec une performance d’affaires exceptionnelle au quatrième trimestre. Ces résultats solides reflètent la réponse toujours positive des consommateurs à notre proposition de valeur [en magasin], et qui se renforce dans le contexte d’une inflation élevée », a déclaré Neil Rossy, président et chef de la direction de Dollarama, lors de la discussion avec les analystes financiers, mercredi, après l’annonce de résultats en forte croissance en fin d’exercice 2022-2023.

Pour l’essentiel, lors de son quatrième trimestre clos le 29 janvier, après l’importante période des Fêtes pour les détaillants, Dollarama affiche des ventes en hausse de 20 %, à 1,47 milliard, et de presque 16 % sur le plan plus spécifique des ventes des magasins comparables (ouverts depuis plus d’un an).

Cette forte hausse des ventes a produit un bénéfice d’exploitation trimestriel en hausse de 20 %, à 381,4 millions, et un profit net par action (dilué) en hausse de 23 % après l’impact des gros rachats d’actions en Bourse par Dollarama.

Au terme de l’exercice, Dollarama a franchi le seuil des 5 milliards de dollars de ventes totales, en hausse de 16,7 % sur un an, et de 12 % sur le plan des ventes en magasins comparables.

Le bénéfice d’exploitation annuel a augmenté de 21 %, à 1,19 milliard, et le bénéfice net par action (dilué) a bondi de 26,6 % après l’impact des rachats d’actions.

Hausse du dividende

Le conseil d’administration de Dollarama a décidé de récompenser ses actionnaires en leur accordant une hausse de 28 % du montant de dividende trimestriel. Il passera ainsi de 5,5 cents à 7 cents par action à compter de mai. Fait particulier : cette forte hausse de dividende survient en parallèle des rachats d’actions pour un total de 689 millions qui ont été effectués par Dollarama depuis un an.

« Nous n’avons pas de politique officielle en matière de dividendes, mais lorsque nous avons une forte croissance du bénéfice par action, nous voulons garder un niveau de paiement [aux actionnaires] qui a du sens pour maintenir une allocation de capital équilibrée », a répondu le président de Dollarama à une question d’analyste sur la hausse du dividende.

Dollarama garde le cap sur son objectif annuel d’une soixantaine de nouveaux magasins dans son réseau déjà présent partout au Canada.

Pour suffire à la croissance soutenue de ses activités commerciales, Dollarama investit près de 90 millions dans l’agrandissement de son centre de distribution principal à Montréal.

À ce rythme d’expansion, combiné à l’impact de l’inflation et du ralentissement de l’économie sur les dépenses des consommateurs, la direction de Dollarama anticipe néanmoins un repli de la croissance des ventes de magasins comparables : de 12 % l’an passé aux environs de 5 % à 6 % cette année.

Dollarama s’attend à une légère progression de sa rentabilité de base, avec une marge bénéficiaire brute prévue aux environs de 44 % des ventes, par rapport au niveau de 43,5 % réalisé l’an dernier.

Ce qu’en disent des analystes Irene Nattel, analyste des détaillants, RBC Dominion Valeurs mobilières (Montréal) « La croissance exceptionnellement forte des ventes des magasins comparables de 15,9 % au dernier trimestre chez Dollarama reflète son solide positionnement de valeur pour les consommateurs, qui est particulièrement recherché dans le contexte actuel d’inflation élevée. Pendant ce temps, les résultats financiers globaux de Dollarama renforcent l’accent mis par la direction sur les gains de productivité et d’efficacité. » Nicholas Kim, analyste financier, BMO Capital Markets (Toronto) « Les résultats de fin d’année et les attentes pour la nouvelle année chez Dollarama reflètent la continuité de tendances encourageantes au niveau de la croissance et de la marge bénéficiaire. Alors que l’économie traverse une période inflationniste, et la possibilité d’une récession, je crois que Dollarama est bien placé pour bénéficier de la conjoncture de vigilance budgétaire [trade-down] chez les consommateurs. »