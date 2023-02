Selon la haute direction de Desjardins, la diminution des excédents annuels en 2022 est « en grande partie attribuable à une hausse de la charge de sinistres dans le secteur Assurance de dommages, en assurance automobile et de biens. »

La hausse des coûts de réclamations en assurance automobile et la multiplication des sinistres d’origine météorologique en assurance-habitation ont pesé très lourd contre la rentabilité du Mouvement Desjardins en 2022.

Dans ses résultats annuels divulgués mercredi, Desjardins affiche des excédents en baisse de 30 % à 2,05 milliards en fin d’exercice 2022, soit 892 millions de moins qu’en 2021.

Cette chute de rentabilité est survenue malgré une croissance des revenus d’exploitation de 6,8 % à 21,78 milliards. Aussi, l’actif total du géant financier coopératif a crû de 2,5 % ou 10 milliards pour atteindre 407,1 milliards en fin d’exercice 2022.

Selon Desjardins, la diminution des excédents annuels en 2022 est « en grande partie attribuable à une hausse de la charge de sinistres dans le secteur Assurance de dommages, en assurance-automobile et de biens. »

« L’augmentation de la fréquence des réclamations automobiles, alors que celle-ci était à un niveau inférieur en 2021 dans le contexte de la pandémie, l’incidence de l’inflation ainsi que les conditions climatiques plus défavorables ont marqué l’année 2022 », indique Desjardins dans ses commentaires financiers.

Entre autres, « l’année 2022 a été marquée par une catastrophe en Ontario et au Québec, soit un rare phénomène météorologique nommé « dérécho », et par cinq évènements majeurs (inondations, vent, fortes pluies, ouragan Fiona et tempête de neige), alors que l’année 2021 avait été marquée par une catastrophe, soit une tempête de grêle en Alberta, et un évènement majeur. »

En fin de compte, malgré des revenus d’exploitation en hausse de 4,2 % à 5,97 milliards, le secteur « Assurance de dommages » chez Desjardins affiche des excédents en chute de 62 % à 450 millions, par rapport au montant de 1,19 milliard qui avait été comptabilisé un an plus tôt.

En assurance-automobile en particulier, « avec les coûts (de réclamations) qui explosent, et le nombre de vols d’automobile en augmentation considérable, c’est clair qu’on va devoir ajuster les tarifications d’assurance à la hausse, comme le reste de l’industrie d’ailleurs », a commenté Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, lors d’une téléconférence de presse.

Services financiers

Dans le secteur des services financiers aux « Particuliers et aux Entreprises », les excédents sont aussi en baisse de 22 % à 1,12 milliard pour l’exercice 2022, alors que les revenus d’exploitation ont augmenté de 12 % à 8,62 milliards.

Selon Desjardins, cette diminution de rentabilité sectorielle s’explique principalement par « l’augmentation des sommes investies dans des projets stratégiques, notamment en matière de transformation numérique et de sécurité, ainsi que par l’augmentation des frais liés au personnel afin de soutenir la progression des activités et le rehaussement de l’offre de service aux membres et clients. »

Mais aussi, Desjardins a dû augmenter ses provisions pour pertes de crédit en 2022 en raison de l’impact des hausses de taux d’intérêt et de l’inflation des prix sur la santé financière de certaines catégories d’emprunteurs et de clients de cartes de crédit.

En fin d’exercice 2022, ces provisions ont été comptabilisées à hauteur de 274 millions, un montant trois fois plus élevé que celui établi un an plus tôt.

Dans le secteur d’activités en « Gestion de patrimoine et Assurance de personnes », Desjardins a comptabilisé des revenus d’exploitation en hausse de 6,7 % à 7 631 milliards, ce qui a propulsé les excédents sectoriels en forte croissance de 49,5 % à 692 millions.

Selon Desjardins, cette croissance résulte surtout de « l’effet positif de l’augmentation des taux d’intérêt » sur l’évaluation et la performance des produits de rentes et d’assurance collectives, ainsi qu’une « hausse des gains sur disposition de titres et de placements immobiliers. »

Par ailleurs, en contrepartie positive à la baisse des excédents en 2022, Desjardins a maintenu la hausse de la provision pour ristournes aux membres clients de son réseau de caisses populaires.

Le montant de ristournes en fin d’exercice 2022 a été comptabilisé à 403 millions, en hausse de 16 millions ou 4,1 % par rapport au montant de l’année précédente.