(Vancouver) Lululemon Athletica a révisé à la hausse, lundi, ses prévisions de revenus pour le quatrième trimestre, tout en réduisant ses attentes en ce qui a trait à ses marges brutes.

La Presse Canadienne

Le détaillant de vêtements d’exercice dit s’attendre à des revenus nets d’entre 2,66 milliards US et 2,70 milliards US pour le trimestre, alors que sa fourchette de prévisions s’établissait précédemment entre 2,605 milliards US et 2,655 milliards US.

La nouvelle prévision représente une progression de 25 % à 27 % par rapport au même trimestre un an plus tôt.

Cependant, Lululemon croit que ses marges brutes pour le quatrième trimestre diminueront par rapport à ce qu’elle avait prédit précédemment.

L’entreprise de Vancouver calcule ainsi que ses marges brutes déclineront de 90 à 110 points de base, alors qu’elle tablait par le passé sur une augmentation de 10 à 20 points de base.

Le bénéfice par action de Lululemon devrait maintenant s’établir entre 4,22 $ US et 4,27 $ US pour son quatrième trimestre, alors que le détaillant avait d’abord prévu qu’il serait d’entre 4,20 $ US et 4,30 $ US.