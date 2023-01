En excluant les éléments non récurrents, Tilray a réalisé une perte nette ajustée de 35,3 millions US, soit 6 cents US par action, pour son plus récent trimestre, par rapport à une perte nette ajustée de 38,8 millions US, ou 8 cents US par action, lors du deuxième trimestre précédent.

(Leamington) Tilray Brands a affiché lundi une perte du deuxième trimestre de 61,6 millions US, ce qui se comparait à un profit net de près de 5,8 millions US pour la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

La perte par action du producteur de cannabis s’est établie à 11 cents US pour le trimestre clos le 30 novembre, par rapport à un bénéfice net de zéro cent US un an plus tôt.

Les revenus nets pour le trimestre ont totalisé 144,1 millions US, un chiffre en baisse par rapport à celui de 155,2 millions US du deuxième trimestre précédent.

Les activités de cannabis de Tilray ont généré des revenus de 49,9 millions US, en baisse par rapport à ceux de 58,8 millions du deuxième trimestre de l’année précédente, tandis que les activités de distribution ont vu leurs revenus glisser à 60,2 millions US, comparativement à 68,9 millions US un an plus tôt.

Du côté des boissons alcoolisées, Tilray a dégagé des revenus de 21,4 millions US, alors que ceux-ci avaient été de 13,7 millions US lors du deuxième trimestre précédent. Les activités de bien-être ont généré des revenus de 12,7 millions US, en baisse par rapport à ceux de 13,8 millions US de la même période un an plus tôt.

En excluant les éléments non récurrents, Tilray a réalisé une perte nette ajustée de 35,3 millions US, soit 6 cents US par action, pour son plus récent trimestre, par rapport à une perte nette ajustée de 38,8 millions US, ou 8 cents US par action, lors du deuxième trimestre précédent.

