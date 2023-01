(Toronto) Un groupe d’employés dirigé par des cadres de Canaccord Genuity Group a présenté une offre publique d’achat pour la société évaluée à 1,127 milliard.

La Presse Canadienne

Le groupe d’employés offre 11,25 $ par action pour la société de services financiers.

Les actions de Canaccord Genuity, qui ont clôturé vendredi à 8,61 $ à la Bourse de Toronto, prenaient lundi, vers midi, 2,46 $ à 11,07 $.

Le groupe d’employés ayant présenté une offre comprend le chef de la direction, Daniel Daviau, et le président, David Kassie, ainsi que tous les membres du comité d’exploitation mondial de l’entreprise et d’autres employés principaux et permanents de l’ensemble de l’entreprise.

Le groupe détient collectivement une participation de 21,3 % dans la société.

L’offre bénéficie également du soutien du principal actionnaire indépendant de Canaccord Genuity. Dans le cadre de la proposition, le groupe d’employés a signé des accords de soutien avec des actionnaires détenant une participation de 10,7 % dans l’entreprise.

M. Daviau a souligné que les actions de la société, qui reflètent la volatilité inhérente des marchés financiers mondiaux sur lesquels elle opère, se sont révélées peu adaptées à la négociation sur un marché public.

« Après la réalisation de l’offre proposée, en tant qu’entreprise détenue par ses employés, la société pourra concentrer ses efforts uniquement sur l’avancement de ses stratégies éprouvées de manière à servir au mieux les intérêts de ses clients, tout en continuant à soutenir un marché dynamique pour les émetteurs qui ont besoin de capitaux, les entrepreneurs qui apportent de nouvelles entreprises et idées sur le marché et les investisseurs dans nos activités de gestion de patrimoine et de marchés de capitaux », a-t-il fait valoir dans un communiqué.

L’offre intervient après une réunion, l’année dernière, entre M. Daviau et le principal actionnaire de la société, qui a proposé de soutenir une transaction de privatisation dans laquelle il vendrait ses actions à un groupe dirigé par la direction.

Canaccord Genuity a indiqué lundi que le conseil d’administration avait formé un comité spécial d’administrateurs indépendants pour évaluer et examiner une proposition antérieure non contraignante présentée par le groupe de direction, et qu’il répondrait à l’offre proposée en temps voulu.

La société a déclaré que le comité spécial fournirait une recommandation formelle aux actionnaires dans les 15 jours suivant l’envoi de la circulaire d’offre publique d’achat du groupe de direction.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : CF)