La plus récente mise à jour de la revue financière offre un dernier aperçu de l’état des finances fédérales avant que la ministre des Finances, Chrystia Freeland, dépose le budget le 16 avril.

(Ottawa) Le gouvernement fédéral avait accumulé un déficit budgétaire de 25,7 milliards dans son exercice 2023-24 à la fin du mois de janvier.

Nojoud Al Mallees La Presse Canadienne

Selon le ministère des Finances, ce résultat se compare au déficit de 6,4 milliards qui avait été accumulé lors de la même période, soit d’avril à janvier, lors de l’exercice 2022-23.

La plus récente mise à jour de la revue financière offre un dernier aperçu de l’état des finances fédérales avant que la ministre des Finances, Chrystia Freeland, dépose le budget le 16 avril.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Mme Freeland a promis que le gouvernement respectera les garde-fous budgétaires promis à l’automne, notamment en maintenant le déficit à environ 40 milliards pour l’exercice en cours.

Mme Freeland a promis que le gouvernement respectera les garde-fous budgétaires promis à l’automne, notamment en maintenant le déficit à environ 40 milliards pour l’exercice en cours.

Les revenus du gouvernement fédéral ont augmenté de 10,5 milliards, ou 3 %, d’une année à l’autre pour cette même période, principalement en raison de la hausse des rentrées d’impôt sur le revenu des particuliers, d’autres taxes et droits et d’autres revenus non fiscaux.

Les charges de programmes, excluant les pertes actuarielles nettes, ont augmenté de 21,2 milliards, ou 6,7 %, sous l’effet des augmentations dans l’ensemble des principales catégories de dépenses.

Les frais de la dette publique ont augmenté de 10,3 milliards, ou 35,9 %, en grande partie sous l’effet de la hausse des taux d’intérêt.

Les pertes actuarielles nettes ont diminué de 1,9 milliard, ou 23,2 %.