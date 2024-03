(Montréal) Même si elle doit prévoir des milliards d’investissements pour réduire le nombre de pannes et augmenter sa production, Hydro-Québec est en mesure de réduire certaines dépenses afin de contribuer au retour à l’équilibre budgétaire, croit le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

« Il y a toujours moyen, je pense, de réduire et c’est vrai partout au gouvernement », répond le ministre en mêlée de presse à Montréal, lundi, dans le cadre d’un évènement organisé par Propulsion Montréal.

L’effort budgétaire demandé ne viendrait pas mettre en péril les investissements prévus par la société d’État. « C’est sûr qu’à Hydro-Québec, considérant les enjeux de dépenser pour la végétation [couper et émonder les arbres qui risquent de créer une panne], pour le maintien de la sécurité énergétique, les nouveaux projets, on n’ira pas mettre ça en péril », assure-t-il.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon

Plus tôt lundi, le ministre des Finances, Eric Girard, a assuré, lui aussi, que l’effort budgétaire demandé n’aurait pas d’impact sur les investissements en infrastructures que doit dégager la société d’État pour augmenter sa capacité de production. « Clairement, pour Hydro-Québec, il n’y aura pas d’économie au niveau des dépenses en capital », a dit le ministre en mêlée de presse en marge d’une allocution devant Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Les sociétés d’État devront identifier l’équivalent de 1 milliard sur quatre ans en réduction de dépenses afin de contribuer au retour à l’équilibre budgétaire. La demande vise Hydro-Québec, Loto-Québec, la Société des alcools du Québec (SAQ), la Société québécoise du cannabis et Investissement Québec.

Elles devront réaliser des économies dès l’exercice 2025-2026. Les économies annuelles devraient atteindre 400 millions en 2028-2029.

L’effort budgétaire vient à un moment où Hydro-Québec s’est donné l’objectif d’investir près de 100 milliards pour augmenter la capacité du réseau d’ici 2035, selon son plan d’action dévoilé en novembre. À cela s’ajoutent des investissements d’entre 45 milliards et 50 milliards pour améliorer la fiabilité du réseau.

Hydro-Québec veut réduire le nombre de pannes de 35 % d’ici 7 à 10 ans à un moment où les conditions météorologiques défavorables ont entraîné une augmentation du nombre de pannes.

L’exercice budgétaire est « très louable » dans un contexte où Québec doit revenir à l’équilibre budgétaire, croit M. Fitzgibbon. « Je pense que M. Girard, à juste titre, voulait avoir une approche pour démontrer aux agences de notation qu’on avait un chemin critique pour réduire les déficits. »

Le gouvernement Legault n’a pas identifié les changements qu’Hydro-Québec serait en mesure de fournir. M. Fitzgibbon a évoqué les services administratifs comme une avenue possible, mais il ajoute qu’il n’a pas encore les détails.

Il reviendra à Hydro-Québec d’identifier les endroits où elle peut réduire ses dépenses, a dit M. Girard. « La réponse va venir d’Hydro-Québec lorsqu’on va s’asseoir avec eux et on va discuter avec eux. Nous, on veut des efforts, puis eux vont nous indiquer où ils peuvent faire ces efforts-là. »

Il a rappelé qu’Hydro-Québec aurait le temps d’analyser ces avenues puisqu’aucun changement n’est prévu pour cette année. « On n’a pas mis de revenus 2024-2025 parce qu’il va y avoir des discussions avec les sociétés d’État et leurs conseils d’administration. »