(Ottawa) Le gouvernement fédéral affirme qu’il organisera un sommet sur l’accessibilité du transport aérien en mai en raison de ce qu’il qualifie d’obstacles « tout à fait inacceptables » pour les Canadiens vivant avec un handicap.

Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a déclaré que les compagnies aériennes n’ont pas réussi à respecter les normes auxquelles les passagers « vivant avec un handicap s’attendent ou méritent », appelant à une plus grande responsabilisation du secteur de l’aviation.

De nombreux incidents sont survenus au cours de la dernière année, notamment lorsqu’un homme de la Colombie-Britannique atteint de paralysie cérébrale spastique a été forcé de se traîner hors d’un avion d’Air Canada à Las Vegas.

David Lepofsky, professeur-chercheur invité sur les droits des personnes vivant avec un handicap à l’Université Western, affirme que le temps des « bavardages » est révolu depuis longtemps et que des règles et une application plus strictes sont nécessaires pour garantir une expérience de voyage digne à tous les passagers.

Lui et d’autres défenseurs soutiennent que des lacunes persistent après les réformes législatives de 2019 et que les régulateurs restent réticents à imposer des amendes suffisamment importantes pour dissuader les violations.

Le gouvernement affirme que le sommet sur l’accessibilité du 9 mai vise à réunir des représentants de l’industrie et des communautés de personnes vivant avec un handicap pour discuter des problèmes et identifier des solutions.