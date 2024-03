Pour un quatrième mois consécutif, le sous-secteur des articles personnels et ménagers a également augmenté, bondissant de 1,8 % à 12 milliards en janvier.

(Ottawa) Les ventes en gros, excluant le pétrole, les produits pétroliers et autres hydrocarbures ainsi que les graines oléagineuses et les céréales, ont augmenté de 0,1 % pour atteindre 82,4 milliards en janvier, selon Statistique Canada.

La Presse Canadienne

L’agence fédérale indique que la hausse par rapport à décembre est survenue alors que les ventes ont augmenté dans trois des sept sous-secteurs qu’elle étudie, notamment les machines, l’équipement et les fournitures, ainsi que les articles personnels et ménagers.

Les ventes dans le seul sous-secteur des machines ont grimpé de 1,4 % pour atteindre 17,4 milliards en janvier, sa première augmentation en cinq mois.

Pour un quatrième mois consécutif, le sous-secteur des articles personnels et ménagers a également augmenté, bondissant de 1,8 % à 12 milliards en janvier.

En termes de volume, les ventes en gros, excluant le pétrole, les produits pétroliers, d’autres hydrocarbures, les graines oléagineuses et les grains céréaliers, sont restées inchangées en janvier.

Statistique Canada a commencé à introduire les graines oléagineuses et les grains céréaliers ainsi que le sous-secteur du pétrole et des produits pétroliers dans le commerce de gros plus tôt cette année.

Toutefois, les chiffres sont exclus jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment de données historiques pour procéder à une analyse mensuelle et annuelle « en bonne et due forme », explique l’agence.