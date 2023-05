Statistique Canada précise qu’en mars, des baisses du nombre de postes vacants ont été enregistrées dans les services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d’assainissement, ainsi que dans le transport et l’entreposage.

(Ottawa) Le nombre de postes vacants a diminué légèrement de 2,1 % au mois de mars au Canada, ou de 17 300, pour s’établir à 815 300, son total le plus bas depuis août 2021.

La Presse Canadienne

Statistique Canada indique que les baisses cumulatives du nombre de postes vacants ont été portées à 56 300 depuis janvier dernier, ou de 6,5 %, et à 187 900, ou 18,7 % depuis le sommet de plus d’un million de postes vacants atteint en mai 2022.

L’agence fédérale précise qu’en mars, des baisses du nombre de postes vacants ont été enregistrées dans les services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d’assainissement, ainsi que dans le transport et l’entreposage.

En revanche, il y a eu augmentation du nombre de postes vacants de 8600 dans les services d’enseignement.

Statistique Canada signale que le nombre de postes vacants a peu varié dans la plupart d’autres secteurs en mars, y compris ceux qui contribuent le plus au nombre total de postes vacants. Ce fut le cas pour les soins de santé et l’assistance sociale, les services d’hébergement et de restauration, le commerce de détail, la construction et la fabrication.

L’agence fédérale a aussi observé que le nombre de postes vacants a peu varié dans l’ensemble des provinces en mars.

Quant au taux de postes vacants, qui correspond au nombre de postes vacants exprimé en proportion de la demande de main-d’œuvre totale, il a diminué de 0,2 point de pourcentage en mars au Canada pour s’établir à 4,5 %, le taux le plus faible depuis juin 2021.

Les taux les plus élevés ont été relevés en mars à l’Île-du-Prince-Édouard (5,3 %), en Colombie-Britannique (5,2 %) et au Québec (5 %).