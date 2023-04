PHOTO ANDY WONG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) L’activité de l’industrie manufacturière aux États-Unis a poursuivi son repli en mars, pour le cinquième mois consécutif, dans des proportions supérieures aux attentes, selon les données publiées lundi par la fédération professionnelle ISM.

Agence France-Presse

L’indice s’est établi à 46,3 %, contre 47,7 % un mois plus tôt, selon l’enquête réalisée, plongeant un peu plus sous le seuil de 50 %, en deçà duquel l’activité se contracte.

Il reste également très inférieur aux attentes des analystes, qui anticipaient plutôt un très léger repli, à 47,5 %, selon le consensus publié par Briefing.com. Il s’agit également du plus faible niveau enregistré depuis mai 2020, au plus fort de la pandémie.

L’indice « reflète la volonté des entreprises de réduire la production de manière à s’adapter à la demande du premier semestre 2023 et d’anticiper une reprise de la croissance au second semestre », a estimé Timothy Fiore, le responsable de l’enquête, cité dans le communiqué.

« Le secteur manufacturier est confronté à plusieurs vents contraires, entre ralentissement de la demande et hausse des coûts des emprunts. Si la réimplantation de chaînes d’approvisionnement et les investissements dans l’appareil productif devraient soutenir l’activité, un resserrement supplémentaire du crédit semble être un obstacle de plus en vue », a estimé dans une note la chef économique de HFE, Rubeela Farooqi.

L’inflation a poursuivi son ralentissement en février aux États-Unis, à 5 % sur un an contre 5,4 % le mois précédent, selon l’indice PCE, privilégié par la Fed.

Une autre mesure de l’inflation, l’indice CPI, qui fait référence et sur lequel sont indexées les retraites, a aussi montré un léger ralentissement, à 6 % sur un an, contre 6,4 % en janvier.

Pour faire face à cette hausse des prix, la Fed relève son taux directeur, désormais compris entre 4,75 % et 5 %, ce qui renchérit le coût du crédit pour les ménages et les entreprises. Elle pourrait poursuivre dans cette voie, estimant que l’inflation ne ralentit pas suffisamment vite.