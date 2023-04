(Ottawa) Deux nouveaux rapports de la Banque du Canada suggèrent que les attentes des entreprises et des consommateurs en matière d’inflation se modèrent, mais une récession potentielle continue de peser sur les perspectives économiques.

La Presse Canadienne

Les sondages publiés lundi montrent que les attentes d’inflation s’atténuent, mais les consommateurs et les entreprises continuent de s’attendre à ce que l’inflation reste supérieure à 2,0 % au moins jusqu’en 2025.

La Banque du Canada surveille de près les attentes d’inflation dans l’économie, craignant que l’inflation ne devienne plus persistante si les entreprises et les consommateurs continuent de s’attendre à des hausses rapides de prix.

La banque centrale a relevé de manière dynamique les taux d’intérêt depuis mars 2022 pour réprimer la hausse rapide des prix. Elle maintient actuellement son taux d’intérêt directeur à 4,5 % et ne prévoit pas de le relever de nouveau, tant que l’inflation ralentira assez rapidement.

Avec son taux directeur à son niveau le plus élevé depuis 2007, la hausse des coûts d’emprunt devrait encore contraindre les consommateurs et peser sur l’activité des entreprises au cours des prochains mois.

Les sondages de la banque centrale révèlent que les consommateurs ayant des prêts hypothécaires à taux variable, les Autochtones, les personnes handicapées et les personnes racialisées sont plus susceptibles de se déclarer touchés par une inflation et des taux d’intérêt élevés.

Avec une récession potentielle imminente, les enquêtes montrent que les consommateurs s’attendent à réduire leurs dépenses et que les entreprises prévoient un ralentissement des ventes.

Et si les pénuries de main-d’œuvre restent le deuxième problème le plus important auquel sont confrontées les entreprises, les enquêtes montrent des signes d’apaisement sur le marché du travail, les entreprises ne s’attendant plus à ce que la hausse des salaires fasse grimper l’inflation.