PHOTO PATRICK T. FALLON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Le Trésor américain et l’Agence de garantie des dépôts, la FDIC, ont décidé, le 12 mars, de couvrir l’ensemble des dépôts au sein de Silicon Valley Bank (SVB) et Signature Bank, insolvables toutes les deux, au-delà du plafond théoriquement fixé à 250 000 dollars, pour rassurer leurs clients et les déposants américains en général.