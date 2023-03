La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, qui s’exprimera dans la matinée devant les membres de la commission bancaire du Sénat, va tenter de les « rassurer sur le fait que le système bancaire reste solide et que les Américains peuvent être certains que l’argent qu’ils ont déposé sera disponible quand ils en auront besoin », selon le texte de son discours, publié plus tôt dans la matinée.

(Washington) La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, va tenter jeudi de convaincre des parlementaires américains de la solidité du système bancaire des États-Unis, après la faillite de la banque SVB, tandis que les déboires de l’helvétique Credit Suisse font craindre une contagion.

Agence France-Presse

« Les actions de cette semaine démontrent notre engagement résolu à assurer la sécurité de l’épargne des déposants », va-t-elle encore leur indiquer.

Janet Yellen va être entendue par ces sénateurs au sujet du projet de budget de Joe Biden pour 2024, présenté il y a tout juste une semaine. Mais ses propos quant à la situation sur le front bancaire, qui fait vaciller les marchés, seront scrutés.

Dimanche, les autorités américaines avaient annoncé qu’elles allaient garantir le retrait de l’intégralité des dépôts de SVB et permettre l’accès à tous les dépôts de Signature Bank, un établissement new-yorkais qui a été fermé d’office dimanche par le régulateur américain.

En outre, la Réserve fédérale-la Fed, banque centrale américaine-s’est engagée à prêter les fonds nécessaires à d’autres banques qui en auraient besoin pour honorer les demandes de retraits de leurs clients.

« Nous avons travaillé avec la Réserve fédérale et la FDIC (le régulateur bancaire, NDLR) pour protéger tous les déposants des deux banques en faillite. Lundi matin, les clients ont pu accéder à tout l’argent de leurs comptes de dépôt afin de pouvoir effectuer la paie et payer les factures », va ainsi rappeler Janet Yellen, alors que « les actionnaires et les créanciers ne sont pas protégés par le gouvernement ».

« Il est important de noter que l’argent des contribuables n’est pas utilisé ou mis en danger avec cette action », va encore souligner la ministre.

C’est désormais le géant bancaire helvétique Credit Suisse qui est dans la tourmente. La banque va emprunter à court terme jusqu’à 50 milliards de francs suisses (50,7 milliards d’euros) à la banque centrale suisse.

Le gouvernement fédéral suisse va tenir ce jeudi une réunion spéciale sur Credit Suisse, au lendemain d’une chute historique de son titre en Bourse

Après avoir plongé de 24,24 % mercredi à la Bourse de Zurich, l’action de la banque suisse a rebondi de plus de 30 % à l’ouverture jeudi. Vers 6 h 50 (heure de l’Est), le titre grimpait de 25,57 % à 2,12 francs suisses.