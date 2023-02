(Vancouver) Les provinces canadiennes connaîtront une faible croissance économique d’ici la fin de 2023 et en 2024, selon un nouveau rapport que le Conference Board du Canada dévoile mardi.

La Presse Canadienne

Cependant, l’économiste en chef de l’organisme, Pedro Antunes, affirme que les pires scénarios, qui prévoyaient une récession prolongée ou d’importants déséquilibres sur les marchés du travail et des capitaux, apparaissent désormais moins probables.

À son avis, les secteurs de l’hébergement, des transports et des arts et loisirs deviendront des moteurs de la croissance économique jusqu’en 2025.

Le Conference Board observe que les effets de la politique monétaire se font progressivement sentir dans plusieurs domaines de l’économie du Québec, notamment l’investissement et la consommation. La demande de logements diminue en raison de la hausse des taux d’intérêt et restera modeste dans les années à venir, étant donné la faible croissance démographique anticipée. La croissance du produit intérieur brut (PIB) du Québec devrait s’établir à 0,2 % en 2023, l’une des plus faibles parmi les provinces, avant d’atteindre 2 % en 2024.

Pour l’Ontario, le Conference Board prévoit que le PIB augmentera de 0,5 % cette année et de 2,5 % en 2024. La croissance de la production de la province dépassera celle du Canada dans son ensemble cette année et l’année prochaine.

Même si le Nouveau-Brunswick continue de connaître une croissance démographique, le Conference Board prévoit que sa croissance économique sera faible, de 0,1 % en 2023 et de 1,8 % l’an prochain.

En Nouvelle-Écosse, l’augmentation des coûts du logement et de l’énergie a été plus marquée que dans la plupart des autres provinces. Par conséquent, on s’attend à une diminution de la consommation réelle des ménages cette année et le PIB de la province n’augmentera que de 0,3 % cette année.

Quant à l’Île-du-Prince-Édouard, son économie profite du tourisme et de la tenue des Jeux d’hiver du Canada, mais ses secteurs de l’agriculture et de la pêche demeurent confrontés aux dommages causés par l’ouragan Fiona. Le Conference Board prévoit que le PIB de la province augmentera de 0,9 % cette année et de 2,5 % en 2024.

L’organisme ajoute que cette année, le produit intérieur brut progressera de 2,2 % à Terre-Neuve-et-Labrador, de 2,1 % en Alberta, de 1,6 % en Saskatchewan, de 0,9 % au Manitoba et de 0,4 % en Colombie-Britannique.