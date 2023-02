Les prix ont continué d’augmenter au Canada en janvier, mais à un rythme moins rapide et le taux annuel d’inflation est passé de 6,3 % en décembre à 5,9 % en janvier, rapporte Statistique Canada.

À l’épicerie et au restaurant, toutefois, les prix ont grimpé à un rythme de 10,4 %, soit plus rapidement qu’en décembre (10,1 %).

D’un mois à l’autre, l’Indice des prix à la consommation est en hausse de 0,5 %, après avoir baissé de 0,6 % en décembre. C’est l’augmentation des prix de l’essence, de la viande et de l’intérêt hypothécaire qui explique cette hausse mensuelle.

Certains prix sont en baisse, notamment les services de téléphonie cellulaire et celui des véhicules automobiles, rapporte Statistique Canada.

La baisse du rythme annuel de l’inflation est due un effort de glissement annuel, explique Statistique Canada, étant donné que les prix de 2023 se comparent à des prix en forte hausse il y a un an. L’inflation a ralenti dans toutes les provinces, à l’exception du Nouveau-Brunswick. Au Québec, le taux est passé de 6,3 % à 6,2 %.

Du poulet plus cher

À l’épicerie, le prix de la viande a connu son augmentation la plus marquée d’un mois à l’autre depuis juin 2004. C’est surtout à cause du prix du poulet frais et surgelé, qui est en hausse de 9 % d’un mois à l’autre. Les problèmes d’approvisionnement liés à la grippe aviaire sont une partie de l’explication de cette hausse de prix.

La croissance des prix s’est aussi accélérée pour les produits de boulangerie (+15,5 %), les produits laitiers (+12,4 %) et les légumes frais (+14,7 %).

Au restaurant, les prix sont en hausse annuelle de 8,2 %, soit plus rapidement que le mois dernier (7,7 %), particulièrement dans les établissements à service rapide.

Statistique Canada a aussi indiqué que les ventes au détail ont augmenté de 0,5 % en janvier, surtout en raison des ventes de voitures.

Les ventes au détail de base (sans l’automobile) ont augmenté de 0,4 % en janvier. Au Québec, les ventes au détail sont en hausse de 1,1 %.