États-Unis

L’inflation diminue légèrement

L’inflation a très légèrement ralenti sur une base annuelle pour le septième mois consécutif en janvier, poursuivant de justesse une décélération qui s’est produite au fur et à mesure que les chaînes d’approvisionnement se sont rétablies et que les prix ont augmenté plus lentement, voire diminué, pour toute une série de biens. Mais les détails du rapport américain offrent des raisons de s’inquiéter.