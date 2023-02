PHOTO CASEY STEFFENS, THE NEW YORK TIMES

L’inflation a très légèrement ralenti sur une base annuelle pour le septième mois consécutif en janvier, poursuivant de justesse une décélération qui s’est produite au fur et à mesure que les chaînes d’approvisionnement se sont rétablies et que les prix ont augmenté plus lentement, voire diminué, pour toute une série de biens. Mais les détails du rapport américain offrent des raisons de s’inquiéter.

Jeanna Smialek The New York Times

Les données relatives à l’indice des prix à la consommation publiées mardi ont montré que les augmentations de prix se sont accélérées rapidement sur une base mensuelle, le mois dernier. Cela s’est révélé vrai pour les deux mesures clés : celle qui inclut l’essence et les produits d’épicerie, et l’indice « de base » qui exclut ces produits en raison de leur volatilité d’un mois à l’autre afin de donner une meilleure idée de la tendance sous-jacente de l’inflation.

L’indice des prix a augmenté de 6,4 % en janvier par rapport à l’année précédente. Il s’agit d’un très léger ralentissement par rapport au taux de 6,5 % enregistré en décembre et d’une baisse notable par rapport au pic d’environ 9 % atteint l’été dernier. Par rapport au mois précédent, les prix ont augmenté de 0,4 % si l’on exclut les produits d’épicerie et les carburants pour avoir une idée de la tendance sous-jacente de l’inflation – un rythme de croissance rapide qui correspond à l’augmentation de décembre.

La combinaison souligne que si la Réserve fédérale (Fed) a reçu des nouvelles positives sur l’inflation – les hausses de prix ne s’accélèrent plus implacablement, comme elles l’ont fait pendant une grande partie de 2021 et le premier semestre 2022 –, le retour à la normale pourrait être long et cahoteux.

On s’est attendu à ce que cela disparaisse rapidement et sans douleur, et je ne pense pas que ce soit du tout garanti. Jerome Powell, président de la Fed, lors d’un évènement la semaine dernière

Le ralentissement de l’inflation au cours des derniers mois est dû en grande partie à une modération de la hausse des prix des biens et des produits de base. Si l’on exclut ces derniers, l’inflation des services – qui comprend les soins de santé, les repas au restaurant, les pédicures et d’autres achats non alimentaires – est restée exceptionnellement rapide et a montré peu de signes de ralentissement.

Les responsables de la Fed ont suivi de près la possibilité de décélérer ces augmentations de prix des services, pariant qu’il sera probablement nécessaire de les faire baisser pour ramener l’inflation aux 2 % qu’ils visent en moyenne et sur la durée. Les banques centrales définissent leur objectif d’inflation à l’aide d’une mesure de l’inflation connexe, mais plus tardive.

Les responsables politiques craignent qu’il ne soit difficile de ramener l’inflation à la normale à un moment où le marché du travail est si fort, en partie parce que les entreprises pourraient facturer davantage en payant plus pour se disputer un bassin limité de travailleurs. Les salaires constituent un coût important de l’activité pour de nombreux prestataires de services.

Un demi-million d’emplois

Les employeurs ont créé plus d’un demi-million d’emplois en janvier, un chiffre étonnamment robuste, et les augmentations du salaire horaire moyen et d’autres indicateurs de rémunération restent rapides, même s’ils ont commencé à ralentir.

La vigueur de l’inflation et de l’économie en général au cours des prochains mois influera sur le niveau des taux d’intérêt que les décideurs de la Fed finiront par relever et la durée de leur maintien à un niveau élevé. Les banquiers centraux ont fait passer leur principal taux directeur de près de zéro à plus de 4,5 % en moins d’un an, et ils prévoient qu’il dépassera légèrement 5 %.

« Le scénario de base pour moi est que cela prendra un certain temps, et nous devrons procéder à d’autres hausses de taux, puis nous devrons regarder autour de nous et voir si nous en avons fait assez », a déclaré Jerome Powell la semaine dernière.

Cet article a été initialement publié dans The New York Times.