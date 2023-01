(Ottawa) Le produit intérieur brut (PIB) réel a légèrement augmenté de 0,1 % en novembre au Canada, après avoir affiché une hausse identique en octobre.

La Presse Canadienne

La croissance de 0,2 % observée par Statistique Canada dans les industries productrices de services a été contrebalancée en partie par la baisse de 0,1 % enregistrée dans les industries productrices de biens.

Le secteur du transport et de l’entreposage a augmenté de 1 % en novembre, grâce surtout au transport aérien qui a bondi de 4,6 %, une hausse qui a contribué le plus à la croissance observée dans le secteur pour un deuxième mois d’affilée.

Le secteur de la construction s’est replié de 0,7 % en novembre. La construction résidentielle a contribué le plus au recul en vertu d’un repli de 1,8 % ; c’était une septième diminution en huit mois.

Le commerce de détail s’est replié de 0,6 % en novembre. Les reculs les plus marqués ont été enregistrés dans les magasins d’alimentation, de 1,8 %, pour s’établir au plus bas niveau depuis avril 2018. Les marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage ont fléchi de 2,9 % et les magasins de marchandises diverses, de 1,6 %.

Une estimation préliminaire de l’agence fédérale suggère que le produit intérieur brut réel a augmenté à un taux annualisé de 1,6 % au quatrième trimestre.

Les renseignements anticipés indiquent à Statistique Canada que le PIB réel a été essentiellement inchangé en décembre. Ces données seront diffusées le 28 février prochain.