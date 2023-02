(Washington) Les créations d’emplois ont fortement ralenti en janvier dans le secteur privé aux États-Unis, en raison des conditions météorologiques défavorables, mais le marché du travail reste solide, selon l’enquête mensuelle ADP/Stanford Lab publiée mercredi.

Agence France-Presse

Au cours du premier mois de l’année, 106 000 emplois ont été créés, contre 253 000 en décembre, selon des chiffres révisés en hausse.

C’est moins que les 170 000 à 190 000 créations qui étaient attendues, selon plusieurs consensus d’analystes.

Mais cela est lié à « l’impact des perturbations liées aux conditions météorologiques sur l’emploi » au cours d’une semaine de janvier, a précisé Nela Richardson, cheffe économiste d’ADP, citée dans le communiqué.

La Californie a en effet connu des inondations dévastatrices, tandis que le centre et l’est des États-Unis ont vu de fortes chutes de neige.

« Les embauches ont été plus fortes pendant les autres semaines du mois, conformément à la solidité que nous avons constatée à la fin de l’année dernière », a ajouté Mme Richardson.

Le secteur des loisirs et de l’hôtellerie a été le principal créateur de nouveaux emplois en janvier (+95 000), tandis que celui du commerce, des transports et des services publics en a détruit 41 000.

Et les salaires ont continué à grimper alors qu’une modération était attendue. Ils ont augmenté de 7,3 % sur un an pour les salariés restés chez le même employeur. Les salariés qui ont changé d’entreprise ont même connu une hausse des salaires plus forte qu’en décembre (+15,4 % contre +15,2 %).

Les salaires ont nettement augmenté depuis près de deux ans aux États-Unis, en raison d’une pénurie de main-d’œuvre, et alors que l’inflation a grimpé jusqu’à ses plus hauts niveaux en plus de 40 ans.

Les chiffres officiels de l’emploi en janvier seront publiés vendredi. Le taux de chômage est attendu en légère hausse par rapport à décembre, à 3,6 %, un niveau toujours parmi les plus bas des 50 dernières années.

Le nombre de créations d’emplois, secteurs privé et public confondus, est lui attendu en ralentissement, à 187 000 contre 235 000 en décembre, selon le consensus de Briefing.com.

Les annonces de licenciements se multiplient, notamment dans le secteur de la tech, avec des suppressions d’emplois chez Alphabet, la maison-mère de Google, chez Amazon, Meta, ou encore Microsoft.

Le marché de l’emploi reste donc solide, malgré les efforts de la banque centrale américaine (Fed) qui, pour lutter contre la forte inflation, provoque un ralentissement volontaire de l’activité économique en relevant les taux d’intérêt, ce qui réduit le pouvoir d’achat des ménages.

La Fed devrait annoncer, mercredi après-midi à l’issue de sa réunion monétaire, une nouvelle hausse de ses taux, moins forte cependant que les précédentes, car l’activité ralentit.