Montréal, le moins présentiel de tous

Depuis un mois et demi, le centre-ville de Montréal donne des signes d’une vitalité qu’on n’y avait pas vue depuis un moment déjà. Une animation allumée par la succession de festivals qui s’y déploient depuis la mi-juin, des Francos au Grand Prix en passant par le jazz et maintenant l’humour qui embrasent quelques-unes de ses rues. Si on observe une certaine fébrilité au sol le soir, ce n’est pas le cas le jour en hauteur, dans les tours de bureaux, où on ne se bouscule toujours pas pour prendre l’ascenseur.