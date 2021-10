Chroniques

Le Canada, retardataire de l’investissement durable

On entend beaucoup parler à l’échelle mondiale de décarbonation de l’économie et de l’urgence d’investir de façon beaucoup plus responsable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi atténuer les impacts des changements climatiques. Au Canada aussi, il en est beaucoup question, mais le gouvernement fédéral et les grands investisseurs tardent à coordonner leurs efforts pour s’attaquer aux grands enjeux auxquels nous faisons face.