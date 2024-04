« Souveraineté culturelle et géants numériques » « Nous sommes des nains de jardin »

Il faudrait 32 millions d’écoutes sur Spotify pour qu’un artiste québécois récolte l’équivalent de la vente de 40 000 albums. Les plateformes numériques sont « des voitures qu’on met sur la route pour lesquelles on regarde le nombre de morts avant d’intervenir ». Et les petites nations, comme le Québec ou la Belgique, sont « des nains de jardin » devant le rouleau compresseur des Netflix, Facebook et autres Google.