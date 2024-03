Mises en chantier d’habitations Hausse en février au Canada, baisse au Québec

(Ottawa) Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d’habitations a augmenté de 14 % en février au Canada par rapport au mois précédent, mais la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a relevé des reculs dans quatre provinces, le Québec, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et la Saskatchewan.