(Regina) La valeur des terres agricoles canadiennes a augmenté de 11,5 % en 2023, et le Québec est l’une des provinces affichant la plus forte hausse, selon un nouveau rapport de la société de prêt Financement agricole Canada (FAC).

La Presse Canadienne

Même s’il s’agit d’un léger ralentissement par rapport à la croissance de 2022, le rythme au niveau national demeure rapide compte tenu d’un recul général des conditions économiques, explique l’économiste en chef à FAC, Jean-Philippe Gervais.

« Au cours des dernières années, le prix des terres a connu des hausses marquées dans tout le pays, même si on s’attendait à ce que les conditions du marché ralentissent la croissance de la valeur des terres », affirme M. Gervais dans un communiqué.

« Nous continuons d’observer une offre limitée de terres agricoles disponibles, combinée à une forte demande des exploitations agricoles », poursuit-il.

Le rapport met en lumière que les plus fortes augmentations de la valeur moyenne des terres agricoles l’an dernier ont été enregistrées en Saskatchewan, au Québec, au Manitoba et en Ontario. Elles se chiffrent à 15,7 %, 13,3 %, 11,1 % et 10,7 %, respectivement.

« Au Québec, la valeur des terres agricoles cultivées est en hausse depuis 38 ans, affichant ainsi la plus longue série de hausses au pays », peut-on lire dans le rapport de FAC.

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean et Chaudière-Appalaches sont les régions qui ont enregistré les plus fortes augmentations dans la province l’an dernier, avec des hausses de 24,0 % et de 22,7 %, respectivement.

Toutes les provinces ont connu une croissance de la valeur de leurs terres agricoles, à l’exception de la Colombie-Britannique, révèle le rapport.

Cette dernière a connu une baisse moyenne de 3,1 %, mais elle possède toujours la valeur moyenne des terres agricoles la plus élevée du pays.

Il a été estimé que le nombre de transactions de terres agricoles a légèrement diminué l’année dernière.

Les agriculteurs sont actuellement prudents lorsqu’il s’agit d’investir dans leurs exploitations, selon le rapport, car on s’attend à une baisse des revenus et à des coûts d’emprunt et d’intrants élevés.

« Dans la prochaine année, il faudra bien tenir compte du prix et du moment avant d’acheter des terres. Certains exploitants attendront de voir quelle valeur les terres atteindront, tandis que d’autres voudront procéder plus rapidement à un achat si des terres adjacentes sont à vendre, ou simplement parce que cet achat cadre avec leur plan d’affaires stratégique », mentionne M. Gervais.

Les jeunes producteurs font face à un environnement difficile alors que les terres agricoles deviennent de moins en moins abordables, expose l’économiste. Cela pourrait exposer certaines exploitations agricoles à davantage de risques dans un contexte de taux de location et de coûts des intrants plus élevés, évoque-t-il.