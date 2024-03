(Ottawa) Les ménages canadiens devaient en moyenne 1,79 $ en dette sur le marché du crédit pour chaque dollar de revenu disponible au quatrième trimestre, selon Statistique Canada.

La Presse Canadienne

L’agence fédérale a ainsi révélé mercredi que sur une base désaisonnalisée, la dette sur le marché du crédit en proportion du revenu disponible des ménages a diminué pour un troisième trimestre consécutif.

Ce chiffre est en effet passé de 179,2 % au troisième trimestre à 178,7 % au quatrième trimestre, un changement que l’agence a attribué au fait que le revenu disponible a dépassé la croissance de la dette sur le marché du crédit, en raison de la lenteur relative des emprunts hypothécaires au quatrième trimestre.

Cependant, le ratio du service de la dette des ménages, qui mesure les intérêts et le capital en proportion du revenu disponible, a peu changé au quatrième trimestre, les paiements ayant augmenté parallèlement au revenu disponible, a noté l’économiste chez BMO Marchés des capitaux Shelly Kaushik. Il reste historiquement élevé et devrait augmenter au cours des prochains trimestres, a-t-elle ajouté.

« Les ratios d’endettement des ménages se sont améliorés au quatrième trimestre parce que les taux élevés ont freiné la demande de prêts hypothécaires », a-t-elle soulevé dans une note aux investisseurs.

« Cette dernière devrait toutefois rebondir lorsque les taux commenceront à baisser au milieu de 2024. »

D’ici là, Mme Kaushik s’attend à ce que les ratios élevés du service de la dette continuent de freiner les dépenses des ménages et l’activité économique en général.

« Surveillez les niveaux de dette publique au cours des prochains trimestres, qui devraient encore augmenter à mesure que des plans d’emprunt plus importants seront dévoilés à travers le pays au cours de cette saison budgétaire », a-t-elle écrit.

Dans son communiqué publié mercredi, Statistique Canada a également révélé que les ménages étaient plus riches au quatrième trimestre.

L’agence a indiqué que la valeur nette totale des ménages a augmenté de près de 2 %, pour atteindre 16 400 milliards, en grande partie grâce à la vigueur des marchés financiers, alors que les obligations et les actions se sont redressées.

Malgré ce coup de pouce, il existe encore des disparités, a rappelé l’économiste Maria Solovieva, de la Banque TD.

Elle a constaté une légère hausse des cas d’insolvabilité des consommateurs en janvier, ce qui l’amène à croire que certaines familles sont incapables de faire face à leurs obligations financières.

Mais pour les prochains mois, Mme Solovieva s’attend à un autre trimestre de croissance de la valeur nette des ménages.

« Premièrement, les prix de l’immobilier ont augmenté au cours des trois derniers mois, se remettant du recul de l’année dernière, alors que l’activité immobilière a repris grâce à des conditions financières plus faciles et à des taux hypothécaires plus bas », a-t-elle souligné dans une note aux investisseurs.

Les actions ont également augmenté, notamment aux États-Unis, a-t-elle ajouté.

« En supposant que mars ne brise pas la tendance, nous nous attendons à ce que le premier trimestre 2024 génère un nouveau trimestre de gains de richesse, soutenant légèrement les dépenses de consommation », a-t-elle affirmé.